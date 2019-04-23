Член «Зе!Команди» відмовився від позову проти нардепа БПП



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Нардеп Барна побився із представником Зе-команди

Юраш не подавав позов на Барну через бійку

Представник «Зе!Команди» Святослав Юраш не подавав позов на народного депутата Олега Барну через конфлікт, який стався 8 квітня у студії телеканалу ZIK.

Про це Юраш заявив в ефірі програми на телеканалі ZIK.

«Я не маю часу займатися ще одним вибриком пана Барни. Я не подав до суду на депутата Барну, хоч деякі адвокати мені писали, що це розцінюється як хуліганство. Але пан Барна – це людина, яка давно відома своїми інцидентами, це він продемонстрував і тоді», – прокоментував Святослав Юраш.

Він зізнався, що не має часу займатися «ще одним вибриком пана Барни».

«Не звернувся до суду зокрема і через те, що мені не завдано жодних тілесних ушкоджень, і насправді цей інцидент входить у низку інших історій. До того ж, я не маю зараз на це часу ні через кампанію, ні через обставини в особистому сімейному житті», – пояснив Святослав Юраш.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Барна засвітився у черговому скандалі, коли у коридорі телеканалу ZIK схопив за комір вишиванки представника Зе-команди Святослава Юраша, порвавши її.

В інтерв’ю «Главкому» Барна розказав, чим керувався, коли рвав вишиванку на соратнику Зеленського