Поліція проводить обшуки у Миколаївській мерії



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У мерії вважають обшуки піаром перед місцевими виборами

Правоохоронці проводять обшуки у рамках кримінального провадження «зловживання владою або службовим становищем»

У Миколаївській міськраді зранку 26 серпня проходять обшуки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«26 серпня слідчі ГУНП в Миколаївській області та співробітники Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції у супроводі спецпризначенців у рамках кримінального провадження за ознаками ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» ККУ проводять слідчі дії в управлінні земельних ресурсів, Центрі надання адміністративних послуг та управлінні архітектури Миколаївській міської ради», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці обіцяють повідомити деталі згодом.

Міський голова Олександр Сєнкевич вважає обшуки піаром перед місцевими виборами. Про це очільник міста заявив 26 серпня під час засідання міськвиконкому.

«Попереду вибори, отож будуть і обшуки, і затримання, і звинувачення. Потім пройдуть вибори і все розсиплеться. Отож треба бути готовими», - Сєнкевич.

Як повідомлялося 20 серпня, на Миколаївщині стався скандал через використання пожежників для розклеювання білбордів «Слуги народу».

До слова, партія «Слуга народу» назвала кандидата у мери Миколаєва.