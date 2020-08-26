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    Події в Україні

    Поліція проводить обшуки у Миколаївській мерії

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    У мерії вважають обшуки піаром перед місцевими виборами - Поліція проводить обшуки у Миколаївській мерії
    У мерії вважають обшуки піаром перед місцевими виборами

    Правоохоронці проводять обшуки у рамках кримінального провадження «зловживання владою або службовим становищем»

    У Миколаївській міськраді зранку 26 серпня проходять обшуки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «26 серпня слідчі ГУНП в Миколаївській області та співробітники Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції у супроводі спецпризначенців у рамках кримінального провадження за ознаками ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» ККУ проводять слідчі дії в управлінні земельних ресурсів, Центрі надання адміністративних послуг та управлінні архітектури Миколаївській міської ради», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці обіцяють повідомити деталі згодом.

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    Міський голова Олександр Сєнкевич вважає обшуки піаром перед місцевими виборами. Про це очільник міста заявив 26 серпня під час засідання міськвиконкому.

    «Попереду вибори, отож будуть і обшуки, і затримання, і звинувачення. Потім пройдуть вибори і все розсиплеться. Отож треба бути готовими», - Сєнкевич.

    Як повідомлялося 20 серпня, на Миколаївщині стався скандал через використання пожежників для розклеювання білбордів «Слуги народу».

    До слова, партія «Слуга народу» назвала кандидата у мери Миколаєва.

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