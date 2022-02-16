Чоловік застреленої Алеком Болдвіном операторки Гатчінс подав на актора до суду

Галина Гатчінс була українкою та до переїзду у США проживала проживала в Україні

Трагедія відбулася восени минулого року

Чоловік застреленої Алеком Болдвіном під час зйомок фільму «Іржа» операторки Галини Гатчінс подав до суду на актора а також на причетні до створення картини компанії, продюсерів та членів знімальної групи. Про це повідомляє Reuters.

«Відповідач Болдвін та інші відповідачі у цій справі не виконали стандартні для галузі заходи безпеки та не дотримувалися основних правил безпеки при використанні справжньої зброї для створення фільму «Іржа», що мало фатальні наслідки», – йдеться у позові, який був направлений до окружного суду штату Нью-Мексико.

У заяві зазначається, що відповідачі могли запобігти смерті операторки, якби не ігнорували скарги на порушення правил безпеки.

22 жовтня повідомлялося, що під час зйомки однієї зі сцен вестерну «Ржавчина» актор Болдуїн вистрілив із пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Оператор Хатчінс загинула в результаті пострілу. Крім того, було поранено режисера Джоела Соуса. Пізніше Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета.

Нагадаємо, американський актор Алек Болдвін випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.

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