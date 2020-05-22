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    Думки вголос

    На Житомирщині п'яний мисливець розстріляв на березі ставка сімох людей

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

    • Розсилка
    Місце трагедії - На Житомирщині п'яний мисливець розстріляв на березі ставка сімох людей
    Місце трагедії

    Сьогодні вночі в лісах Житомирщини розігралася кривава трагедія

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    На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы.

    Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3., 1962 г.р.

    После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике.

    Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка.

    Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».

    Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих.

    Всего он успел расстрелять семерых человек.

    Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

    Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей.

    Ружьё из которого было осуществлено массовое убийство изъято.

    Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.

    Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых.

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    На Житомирщині п'яний мисливець розстріляв на березі ставка сімох людей
    На Житомирщині п'яний мисливець розстріляв на березі ставка сімох людей
    На Житомирщині п'яний мисливець розстріляв на березі ставка сімох людей
    На Житомирщині п'яний мисливець розстріляв на березі ставка сімох людей

    Аэроснимок места трагедии сделанный с полицейского квадрокоптера.

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    трагедія вбивство Житомирщина
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