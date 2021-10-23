Американські кінематографісти заснували стипендію імені українки Галини Гатчінс, яка загинула на зйомках

Стипендію надаватимуть жінкам-кінооператоркам в честь Галини Гатчінс – операторки, яка трагічно загинула у США

Американський інститут кіномистецтва заснував стипендію для допомоги жінкам-кінооператоркам в честь українки Галини Хатчінс – операторки, яка трагічно загинула після випадкового пострілу Алека Болдуіна на зйомках фільму «Іржа». Про це у своєму Twitter повідомив чоловік вбитої українки.

«Спасибі друзям і наставникам Галини в AFI за стипендію в честь її пам’яті і підтримки початківців жінок-кінематографістів. Якщо хтось хоче вшанувати її пам’ять, будь ласка, надішліть свої пожертви в цей фонд», – написав чоловік Хатчінс.

Thank you to Halyna's friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU — Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Раніше повідомлялося, що батьки загиблої операторки Галини Гатчінс (Halyna Hutchins) зажадали покарати винних після того, як їх дочка була вбита актором Алек Болдуін (Alec Baldwin) на зйомках фільму «Іржа».

Друзі сім'ї відзначили: батько, колишній військовослужбовець радянського флоту, Анатолій і мати Ольга Андрусевич відразу після звістки про смерть намагалися вилетіти в США, але у жінки виникли складнощі з документами.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.