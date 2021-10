Американські кінематографісти заснували стипендію імені українки Галини Гатчінс, яка загинула на зйомках

Американський інститут кіномистецтва заснував стипендію для допомоги жінкам-кінооператоркам в честь українки Галини Хатчінс – операторки, яка трагічно загинула після випадкового пострілу Алека Болдуіна на зйомках фільму «Іржа». Про це у своєму Twitter повідомив чоловік вбитої українки.

«Спасибі друзям і наставникам Галини в AFI за стипендію в честь її пам’яті і підтримки початківців жінок-кінематографістів. Якщо хтось хоче вшанувати її пам’ять, будь ласка, надішліть свої пожертви в цей фонд», – написав чоловік Хатчінс.

Thank you to Halyna's friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU