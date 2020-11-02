У США застрелили зірку Голлівуду під час викрадення авто

Едді Гасселу було 30 років

Актор здобув славу, граючи у серіалі «Поверхня»

В американському штаті Техас злочинці під час викрадення автомобіля застрелили 30-річного актора Едді Гаселла.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на менеджера актора.

Трагедія сталася поблизу будинку дівчини Гасселла у неділю вранці.

Зазначається, що актора доправили до лікарні, проте лікарі лише констатували його смерть.

Поліція розшукує злочинців.

Едді Гассел відомий глядачам своїми ролями у телесеріалі