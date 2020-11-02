  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США застрелили зірку Голлівуду під час викрадення авто

    • Розсилка
    Едді Гасселу&nbsp;було 30 років - У США застрелили зірку Голлівуду під час викрадення авто
    Едді Гасселу було 30 років

    Актор здобув славу, граючи у серіалі «Поверхня»

    В американському штаті Техас злочинці під час викрадення автомобіля застрелили 30-річного актора Едді Гаселла.

    Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на менеджера актора.

    Трагедія сталася поблизу будинку дівчини Гасселла у неділю вранці.

    Зазначається, що актора доправили до лікарні, проте лікарі лише констатували його смерть.

    Поліція розшукує злочинців.

    Едді Гассел відомий глядачам своїми ролями у телесеріалі 
    «Поверхня», а також у фільмі «Дітки в порядку», який у 2010 році був номінований на премію «Оскар». Актор також відомий за ролями у серіалах «Підступні покоївки», «Кістки», а також за фільмами «Джобс», «Сімейний вікенд», «2012» і іншим.
    Нагадаємо, 31 жовтня у віці 90 років помер шотландський актор, лауреат премії Оскар та перший виконавець ролі Джеймса Бонда Шон Коннері.

    За словами його сина Джейсона, артист «пішов тихо уві сні». В останні дні поруч з ним знаходилися всі члени сім'ї, які змогли прибути в столицю Багамських островів Нассау, додав він.
    трагедія США вбивство смерть викрадення актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies