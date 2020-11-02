У США застрелили зірку Голлівуду під час викрадення авто
Едді Гасселу було 30 років
Актор здобув славу, граючи у серіалі «Поверхня»
В американському штаті Техас злочинці під час викрадення автомобіля застрелили 30-річного актора Едді Гаселла.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на менеджера актора.
Трагедія сталася поблизу будинку дівчини Гасселла у неділю вранці.
Зазначається, що актора доправили до лікарні, проте лікарі лише констатували його смерть.
Поліція розшукує злочинців.