Від коронавірусу помер актор, що зіграв головну роль у комедії «Ширлі–мирлі»

За свою акторську кар’єру Валерій Гаркалін знявся у більш ніж 90 фільмах та серіалах

У суботу, 20 листопада, не стало російського актора театру та кіно Валерія Гаркаліна. Йому було 67 років. Інформацію про смерть актора підтвердив ректор Російського інституту театрального мистецтва Григорій Заславський, пише видання «ТАСС».

«Мені повідомили, що Валерій Гаркалін, на жаль, помер», – сказав ректор.

Народного артиста Росії доправили до реанімації до московської клініки на початку жовтня, він боровся з коронавірусною інфекцією. До лікарні він надійшов з ураженням легень 25-50%, яке збільшилося до 85%. Тоді ж Гаркаліна підключили до апарату штучного дихання і ввели в штучну кому. У 67-річного артиста був ризик розвитку тромбозів та ампутації руки.

Наразі немає інформації, де і коли пройде церемонія прощання з Гаркаліним.

За свою акторську кар’єру Валерій Гаркалін знявся у більш ніж 90 фільмах та серіалах, серед яких «Ширлі–Мирлі», «Конвалія срібляста», «Дітки напрокат, «Моя прекрасна няня», «Люба, діти і завод…», «Хто у будинку господар?» та інших.

У 2017 році Валерій Гаркалін опинився у списку українського центру дослідження ознак злочину проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку «Миротворець». Від 28 червня 2017 року йому було заборонено в'їзд на територію України через відвідування окупованого Криму.

Нагадаємо, в обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат.

Раніше повідомлялося, що відразу у восьми регіонах України виявлено новий, більш заразний тип дельта-штаму коронавірусу. Його зафіксували в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Читайте також: