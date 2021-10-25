Батько вбитої Галини Гатчінс розказав, як почувається їхня сім'я (фото)

Загибель операторки дуже вразила її сина Андроса

Родина, випадково застреленої на знімальному майданчику української операторки Галини Гатчінс не звинувачує в її смерті актора Алека Болдуїна. Про це чоловік сказав батько жінки, Анатолій Андросович пише ABC. Родичі оператори вважають, що відповідальність за цю трагедію лежить на людях, котрі готували реквізит для фатальної сцени.

«Ми досі не можемо повірити, що Галина померла, її матір божеволіє від горя», – зізнався Анатолій.

«Проте я не вважаю, що відповідальність лежить на Алекові Болдуїні – це відповідальність тих людей, що займалися реквізитом та зброєю», – наголосив він.

Зі слів Анатолія, загибель матері дуже вразила сина Галини, Андроса, і хлопчик зараз просто «загублений».

Фотографіями з покійною дружиною поділився в мережі чоловік Гатчінс, Метт.

«Галина надихала нас усіх своєю пристрастю та баченням. Наша втрата величезна, і ми просимо медіа, будь ласка, поважайте приватність нашої родини, поки ми справляємося з нашим горем. Ми дякуємо всім за те, що ділитеся фотографіями та історіями з її життя», – написав він.

Також Гатчінс подякував друзям та викладачам дружини з Американського інституту кіномистецтва за те, що заснували стипендію її імені.

Молодша сестра Галини, Світлана сказала, що спантеличена тим, що команда професіоналів на знімальному майданчику могла припуститися такого недбальства.

«Лише Бог знає, що сталося. Неймовірно тяжко це пережити», – поділилася жінка.

Світлана з батьками зараз займаються отриманням віз, щоби приїхати до США.

Нагадаємо, про смертельний постріл на зйомках фільму в США, який зробив актор Алек Болдуін, стало відомо 22 жовтня.