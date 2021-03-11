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    Чорногорія посилила карантин: що потрібно знати українцям

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    Чорногорія посилила карантин: що потрібно знати українцям

    Обмеження стосуються заборони роботи закладів харчування, торгових та спортивних центрів, роботи шкіл і дитячих садків, відвідування парків

    Міністерство охорони здоров‘я Чорногорії з 10 березня посилило карантинні заходи у низці общин, де особливо поширений Covid-19.

    Про це повідомляє посольство України в цій балканській державі.

    Посилення карантину відбудеться у приморських општинах (общинах) – Будва, Тіват, Херцег-Нові, Ульцинь та Котор, а також у розташованих далі від моря општинах Подгориця, Нікшич, Цетіне, Плужине, Бар, Плевля.

    Обмеження стосуються заборони роботи закладів харчування, торгових та спортивних центрів, роботи шкіл і дитячих садків, відвідування парків.

    При цьому забороняється в‘їзд та виїзд з цих општин без належних підстав.

    Для в‘їзду в Чорногорію з України необхідно мати:

    • ПЦР-тест, зроблений за 48 годин, або
    • тест на антитіла (класа IgC), зроблений не пізніше 30 днів, або
    • підтвердження доказу вакцинації другою дозою вакцини, щонайменше за 7 днів до в‘їзду.

    При цьому в‘їзд з сусідніх Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Сербії та Хорватії здійснюється без обмежень.

    Теги: посольство карантин харчування
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