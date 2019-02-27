«Чорношкірі занадто тупі»: Коен розповів про расистські заяви Трампа



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Колишній юрист Майкл Коен і його колишній роботодавець, президент США Дональд Трамп Фото: AFP

Трамп заявив, що «чорношкірі ніколи не голосуватимуть за нього, бо вони занадто тупі»

Колишній адвокат Майкл Коен, який упродовж близько 10 років працював на президента США Дональда Трампа, звинуватив свого екс-керівника в расизмі.

Таку заяву він зробив у Палаті представників 27 лютого.

«Одного разу він запитав мене, чи можу я назвати країну, якою керує чорношкіра особа, яка б не була «дірою» (англійською мовою в тексті свідчень фігурує нецензурне слово, частково приховане крапками – ред.). Саме тоді Барак Обама був президентом Сполучених Штатів», – засвідчив Коен під присягою.

«Коли одного разу ми (з Трампом – ред.) проїжджали повз проблемний квартал у Чикаго, він прокоментував, що так можуть жити тільки чорношкірі люди. І він сказав мені, що чорношкірі ніколи не голосували за нього, тому що вони були занадто нерозумні», – додав колишній адвокат.

Коен також сказав, що Трамп проводив переговори з приводу проекту нерухомості в Москві під час президентської кампанії, попри заяви, що він не має бізнес-інтересів у Росії. Продемонструвавши чеки, Майкл Коен вказав, що отримав від президента вже в 2017 році наказ перерахувати гроші жінкам в обмін на мовчання про ймовірні інтимні зв’язки з Трампом.

За словами колишнього правника, Дональд Трамп заздалегідь знав про витік електронного листування, який зашкодить його суперниці на виборах Гілларі Клінтон.

Нагадаэмо, 27 лютого Майкл Коен дає свідчення проти президента США Дональда Трампа в американському конгресі – він звинувачує главу Білого дому у расизмі, численних обманах, зв'язку з росіянами та впливі на передвиборчу кампанію 2016-го року.

Раніше повідомлялося, що Майкла Коена позбавили статусу адвоката. Коен працював адвокатом у Нью-Йорку з 1992 року.



Нагадаємо, екс-адвокат президента США засуджений судом Нью-Йорка до трьох років ув'язнення за махінації при фінансуванні передвиборних кампаній, а також неправдиві свідчення.



Коен зізнався, що платив гроші за мовчання двом жінкам, у яких нібито був зв'язок з Трампом.

Також Коен зізнався, що збрехав про плани будівництва хмарочоса Trump Tower в Москві під час надання свідчень в Конгресі США у справі про втручання РФ у вибори президента США.

Джерело: Радіо Свобода