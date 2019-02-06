Чотири поїздки Трампа на курорт коштували бюджету США майже $14 млн - ЗМІ



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Президент США Дональд Трамп на відпочинку

$10,6 мільйона були витрачені на літаки й човни, решта $3 мільйони – на переміщення, проживання й харчування урядового персоналу

Лише чотири поїздки Дональда Трампа до його курортного клубу у Флориді Мар-а-Лаго коштували американським платникам податків майже $14 мільйонів.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News із посиланням на розслідування, проведене державними органами США.

«Чотири поїздки президента Дональда Трампа до його клубу Мар-а-Лаго у Флориді протягом чотирьох тижнів у березні та лютому 2017 року, включаючи зустріч з японським прем'єр-міністром, коштували казні понад 13,6 мільйона доларів», - йдеться в матеріалі.

При цьому, $10,6 мільйона були витрачені на літаки й човни, решта $3 мільйони – на переміщення, проживання й харчування урядового персоналу, задіяного в поїздках.

Бухгалтерські розрахунки при цьому показують, що урядовими коштами також були покриті $600 тисяч витрат, пов'язаних з перебуванням Трампа в його маєтку у Палм-Біч. Це дає «одне з найбільш чітких на сьогодні уявлень, скільки було витрачено урядових коштів на поїздки президента до його маєтків», підкреслюється в публікації.

Наведені рахунки не включають витрати місцевих правоохоронних органів, а також виплати державним службовцям, задіяним на місцях.

Крім того, грунтуючись на відкритих звітах Бюджетно-контрольного управління, яке виконує функції розслідувального органу Конгресу, було також встановлено, скільки бюджету США коштувала безпека синів президента - Дона та Еріка - у трьох поїздках за кордон в 2017 році. Тільки на забезпечення роботи Секретної служби під час їхніх поїздок до Уругваю, Домініканської Республіки та ОАЕ пішло $396 тисяч, зауважує телеканал.

Демократи в Конгресі висловили занепокоєння з приводу президентського клубу в Мар-а-Лаго, заявивши, що він ілюструє деякі сумніви щодо етики та безпеки. Йдеться, в тому числі, про те, що Трамп не хоче відсторонитися від свого сімейного бізнесу під час перебування на посаді президента США.

До слова, Трамп висунув на посаду глави МВС колишнього лобіста нафтового бізнесу.

Джерело: Укрінформ