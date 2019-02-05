Трамп висунув на посаду глави МВС колишнього лобіста нафтового бізнесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В.о. міністра внутрішніх справ США Девід Бернхарт

Девід Бернхарт, який раніше був лобістом нафтового бізнесу, прийшов на посаду заступника міністра внутрішніх справ в 2017 році

Президент США Дональд Трамп оголосив колишнього лобіста нафтового бізнесу Девіда Бернхарта номінантом на посаду нового міністра внутрішніх справ країни.

Про це він заявив на офіційній сторінці у Twitter.

«Радий повідомити, що виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Девід Бернхарт буде номінований на посаду міністра внутрішніх справ. Девід зробив фантастичну роботу, починаючи з першого дня, коли він прийшов (в адміністрацію – ред.), й ми з нетерпінням чекаємо, коли його номінація буде офіційно підтверджена!»- зазначив глава Білого дому.

Бернхарт, який раніше був крупним лобістом нафтового бізнесу, прийшов на посаду заступника міністра внутрішніх справ в 2017 році. Після звільнення з посади міністра Райана Зінке, Бернхарт виконував обов'язки глави відомства.

Процедура призначення глав міністерств у Сполучених Штатах передбачає проведення слухань номінантів у профільному комітеті Сенату, а також затвердження їх Верхньою палатою Конгресу.

До слова, журналісти з’ясували, чим займається Трамп протягом дня.