Трамп висунув на посаду глави МВС колишнього лобіста нафтового бізнесу
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Девід Бернхарт, який раніше був лобістом нафтового бізнесу, прийшов на посаду заступника міністра внутрішніх справ в 2017 році
Президент США Дональд Трамп оголосив колишнього лобіста нафтового бізнесу Девіда Бернхарта номінантом на посаду нового міністра внутрішніх справ країни.
Про це він заявив на офіційній сторінці у Twitter.
«Радий повідомити, що виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Девід Бернхарт буде номінований на посаду міністра внутрішніх справ. Девід зробив фантастичну роботу, починаючи з першого дня, коли він прийшов (в адміністрацію – ред.), й ми з нетерпінням чекаємо, коли його номінація буде офіційно підтверджена!»- зазначив глава Білого дому.
Бернхарт, який раніше був крупним лобістом нафтового бізнесу, прийшов на посаду заступника міністра внутрішніх справ в 2017 році. Після звільнення з посади міністра Райана Зінке, Бернхарт виконував обов'язки глави відомства.
Процедура призначення глав міністерств у Сполучених Штатах передбачає проведення слухань номінантів у профільному комітеті Сенату, а також затвердження їх Верхньою палатою Конгресу.
До слова, журналісти з’ясували, чим займається Трамп протягом дня.