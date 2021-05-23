  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китайський марсохід почав досліджувати Червону планету

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марсохід Zhurong успішно приземлився на Марсі 15 травня - Китайський марсохід почав досліджувати Червону планету

    Марсохід Zhurong успішно приземлився на Марсі 15 травня

    Фото Reuters

    Марсохід проведе на планеті близько трьох місяців

    Перший китайський марсохід Zhurong успішно прибув на поверхню Марсу 15 травня, а тепер взявся до вивчення планети.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Китай став першою країною, яка під час свого першого польоту на Марс здійснила операції на орбіті, під час посадки та за допомогою марсоходу. Раніше на Марс успішно приземлялися космічні кораблі Сполучених Штатів та РФ.

    Китайський марсохід має шість коліс та живиться від сонячних батарей. Він проведе на планеті близько трьох місяців, збираючи та досліджуючи зразки ґрунту з поверхні Марсу, щоб визначити, чи існують там свідчення життя.

    Китайська підтримувана армією військова програма має великі амбіції. У Пекіні хочуть мати свою космічну станцію з екіпажем та відправити людей на Місяць.

    Марсохід Zhurong прилетів на Марс через кілька місяців після того, як на Червону планету прибув американський марсохід Perseverance.

    Нагадаємо, марсохід Perseverance отримав кисень з атмосфери Марса.

    Як повідомлялося, Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету.

    Теги: Китай технології космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китайський марсохід почав досліджувати Червону планету