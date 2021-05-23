Китайський марсохід почав досліджувати Червону планету

Марсохід проведе на планеті близько трьох місяців

Перший китайський марсохід Zhurong успішно прибув на поверхню Марсу 15 травня, а тепер взявся до вивчення планети.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Китай став першою країною, яка під час свого першого польоту на Марс здійснила операції на орбіті, під час посадки та за допомогою марсоходу. Раніше на Марс успішно приземлялися космічні кораблі Сполучених Штатів та РФ.

Китайський марсохід має шість коліс та живиться від сонячних батарей. Він проведе на планеті близько трьох місяців, збираючи та досліджуючи зразки ґрунту з поверхні Марсу, щоб визначити, чи існують там свідчення життя.

Китайська підтримувана армією військова програма має великі амбіції. У Пекіні хочуть мати свою космічну станцію з екіпажем та відправити людей на Місяць.

Марсохід Zhurong прилетів на Марс через кілька місяців після того, як на Червону планету прибув американський марсохід Perseverance.

Нагадаємо, марсохід Perseverance отримав кисень з атмосфери Марса.

Як повідомлялося, Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету.