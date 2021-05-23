Китайський марсохід почав досліджувати Червону планету
Марсохід Zhurong успішно приземлився на Марсі 15 травня
Марсохід проведе на планеті близько трьох місяців
Перший китайський марсохід Zhurong успішно прибув на поверхню Марсу 15 травня, а тепер взявся до вивчення планети.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Китай став першою країною, яка під час свого першого польоту на Марс здійснила операції на орбіті, під час посадки та за допомогою марсоходу. Раніше на Марс успішно приземлялися космічні кораблі Сполучених Штатів та РФ.
Китайський марсохід має шість коліс та живиться від сонячних батарей. Він проведе на планеті близько трьох місяців, збираючи та досліджуючи зразки ґрунту з поверхні Марсу, щоб визначити, чи існують там свідчення життя.
Марсохід Zhurong прилетів на Марс через кілька місяців після того, як на Червону планету прибув американський марсохід Perseverance.
Нагадаємо, марсохід Perseverance отримав кисень з атмосфери Марса.
Як повідомлялося, Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету.