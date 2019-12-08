Цигарки можуть подорожчати до 100 гривень за пачку



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Вартість тютюнових виробів в Україні буде підніматися до 2021-го року

Ціни на цигарки будуть підвищуватися незалежно від типу тютюнових виробів, в тому числі зросте вартість електронних сигарет.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Партія «Слуга народу» розробила і прийняла в першому читанні законопроект №1210, який передбачає різке зростання акцизів.

Як повідомляється в прийнятому законопроекті, тепер за пачку звичайних цигарок з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку «цигарок», які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.

Законопроєкт про підвищення акцизу на сигарети призведе до подорожчання тютюнової продукції. Законопроєкт пропонує підвищити ставку акцизного податку на сигарети у 2,5 раза. Ціни можуть злетіти до 80-100 грн за пачку. До того ж, є ризик, що ухвалення закону спровокує істотне зростання контрабанди.

Вже в 2021-му акциз на пачку (паралельно буде зростати і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

Нагадаємо, з 1 липня вже зріс акциз на тютюнові вироби.