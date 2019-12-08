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    Депутат-ґвалтівник залишиться у Раді. «Слуги народу» не мають на нього управи

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    Романа Іванісова виключили зі &laquo;Слуги народу&raquo; 2 грудня на засіданні фракції - Депутат-ґвалтівник залишиться у Раді. «Слуги народу» не мають на нього управи
    Романа Іванісова виключили зі «Слуги народу» 2 грудня на засіданні фракції

    Разумков переконаний, що Іванісов повинен сам покинути Раду, це було б правильно

    Нардепа-гвалтівника Романа Іванісова, якого нещодавно виключили з партії Володимира Зеленського, неможливо позбавити депутатського мандата.

    Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков у інтерв’ю Дмитру Гордону.

    Разумков наголосив, що з юридичної точки зору Іванісова позбавити мандата неможливо.

    «Іванісова прибрати неможливо… З юридичної точки зору піти його змусити ніхто не може: ні я, ні парламент», — сказав він.

    Спікер Верховної Ради переконаний, що Іванісов повинен сам покинути Раду, це було б правильно.

    «Я розумію, що це [скандал із нардепом] б'є по нам усім і з точки зору професійно, з точки зору політично і з точки зору просто по-людськи», — додав політик.

    «Якщо чесно, я розумію, що знайти цю інформацію було неможливо, потрібно було копати… Навіть коли ви ставите це запитання в якості запиту, ви отримуєте ту довідку, яка мала місце бути. Тому що це погашена судимість, вона ніде не світиться. Щоб її розкопати, потрібно знати цей фактаж», — пояснив Разумков.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму. 

    Як повідомлялося, виключення депутата Іванісова з партії «Слуга народу» анонсував 25 листопада у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський. «Третього депутата - за кількістю, я маю на увазі - виключили з партії «Слуга народу», і ми цим пишаємося, бо у нас триває очищення. Набрали людей з народу, звичайних людей, і завжди говорили, що якщо будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки або кримінальні справи - будемо виключати», - заявив президент.

    Першими двома виключеними парламентарями стали Анна Скороход та Антон Поляков. 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

    До відома, ранкове засідання Ради розпочалося зі складання присяги В’ятровича.

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