Депутат-ґвалтівник залишиться у Раді. «Слуги народу» не мають на нього управи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Романа Іванісова виключили зі «Слуги народу» 2 грудня на засіданні фракції

Разумков переконаний, що Іванісов повинен сам покинути Раду, це було б правильно

Нардепа-гвалтівника Романа Іванісова, якого нещодавно виключили з партії Володимира Зеленського, неможливо позбавити депутатського мандата.

Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков у інтерв’ю Дмитру Гордону.

Разумков наголосив, що з юридичної точки зору Іванісова позбавити мандата неможливо.

«Іванісова прибрати неможливо… З юридичної точки зору піти його змусити ніхто не може: ні я, ні парламент», — сказав він.

Спікер Верховної Ради переконаний, що Іванісов повинен сам покинути Раду, це було б правильно.

«Я розумію, що це [скандал із нардепом] б'є по нам усім і з точки зору професійно, з точки зору політично і з точки зору просто по-людськи», — додав політик.

«Якщо чесно, я розумію, що знайти цю інформацію було неможливо, потрібно було копати… Навіть коли ви ставите це запитання в якості запиту, ви отримуєте ту довідку, яка мала місце бути. Тому що це погашена судимість, вона ніде не світиться. Щоб її розкопати, потрібно знати цей фактаж», — пояснив Разумков.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму.

Як повідомлялося, виключення депутата Іванісова з партії «Слуга народу» анонсував 25 листопада у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський. «Третього депутата - за кількістю, я маю на увазі - виключили з партії «Слуга народу», і ми цим пишаємося, бо у нас триває очищення. Набрали людей з народу, звичайних людей, і завжди говорили, що якщо будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки або кримінальні справи - будемо виключати», - заявив президент.

Першими двома виключеними парламентарями стали Анна Скороход та Антон Поляков. 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

До відома, ранкове засідання Ради розпочалося зі складання присяги В’ятровича.