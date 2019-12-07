Дешевих автомобілів більше не буде. Влада готує українцям черговий сюрприз



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З 2020 року в Україні можуть істотно подорожчати нові автомобілі

Про це попереджає Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Річ у тім, що через півтора місяці в Україні набирають чинності екологічні стандарти Євро-6 для нових машин. За словами Олега Назаренко, це підвищить ціни автомобілів на 15-18%.

Відстрочити Євро-6 можна, але це потрібно буде робити до Нового року.

Як повідомлялося, ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento.