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    Суспільство

    Дешевих автомобілів більше не буде. Влада готує українцям черговий сюрприз

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    Дешевих автомобілів більше не буде. Влада готує українцям черговий сюрприз

    З 2020 року в Україні можуть істотно подорожчати нові автомобілі

    Про це попереджає Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    Річ у тім, що через півтора місяці в Україні набирають чинності екологічні стандарти Євро-6 для нових машин. За словами Олега Назаренко, це підвищить ціни автомобілів на 15-18%.

    Відстрочити Євро-6 можна, але це потрібно буде робити до Нового року.

    Як повідомлялося, ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики.

    Нагадаємо, у мережі оприлюднили фото салону нової KIA Sorento.

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