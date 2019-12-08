Разумков пояснив, чому Яременко залишився в Раді після секс-скандалу



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У жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав заяву про звільнення з посади голови комітету

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко не пішов із Парламенту після скандалу з інтимним листуванням у залі засідань, оскільки немає законодавчої норми, яка могла б зобов'язати його це зробити.

Про це розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Він дипломат із великим досвідом. Але сталося так, як сталося. Але треба віддати належне, він написав заяву про звільнення з посади голови комітету», – заявив Разумков.

У відповідь на репліку, що Яременко після такого скандалу мав би піти з Парламенту, склавши мандат, спікер ВР заявив, що законодавчо це не прописано.

«Я думаю, що це позиція суто індивідуальна. На законодавчому рівні на сьогодні такої норми немає. Я, наприклад, і тут мене критикують наші колеги, вважаю, що імперативний мандат – це правильна історія (передбачає позбавлення депутатського мандата, зокрема, після виходу з фракції, – ред.)», – наголосив Разумков.

Раніше народні депутати не змогли призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепа від «Слуги народу» Єлизавету Ясько. Незгода в Раді викликала те, що одним проектом постанови пропонувалося звільнити Яременка і призначити Ясько.

Як повідомлялось, 2 грудня «Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутатки Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.