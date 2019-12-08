  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Разумков пояснив, чому Яременко залишився в Раді після секс-скандалу

    • Розсилка
    У жовтні Яременка&nbsp;заскочили&nbsp;за листуванням з повією у Раді.&nbsp;У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. - Разумков пояснив, чому Яременко залишився в Раді після секс-скандалу
    У жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

    Яременко написав заяву про звільнення з посади голови комітету

    Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко не пішов із Парламенту після скандалу з інтимним листуванням у залі засідань, оскільки немає законодавчої норми, яка могла б зобов'язати його це зробити.

    Про це розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

    «Він дипломат із великим досвідом. Але сталося так, як сталося. Але треба віддати належне, він написав заяву про звільнення з посади голови комітету», – заявив Разумков.

    У відповідь на репліку, що Яременко після такого скандалу мав би піти з Парламенту, склавши мандат, спікер ВР заявив, що законодавчо це не прописано.

    «Я думаю, що це позиція суто індивідуальна. На законодавчому рівні на сьогодні такої норми немає. Я, наприклад, і тут мене критикують наші колеги, вважаю, що імперативний мандат – це правильна історія (передбачає позбавлення депутатського мандата, зокрема, після виходу з фракції, – ред.)», – наголосив Разумков.

    Раніше народні депутати не змогли призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепа від «Слуги народу» Єлизавету Ясько. Незгода в Раді викликала те, що одним проектом постанови пропонувалося звільнити Яременка і призначити Ясько.

    Як повідомлялось, 2 грудня «Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутатки Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

    Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. 

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

    Верховна Рада депутат скандал партія Слуга народу Дмитро Разумков Богдан Яременко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ