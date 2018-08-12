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    Цієї ночі – пік найбільшого зорепаду року

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    Метеорний потік&nbsp; - Цієї ночі – пік найбільшого зорепаду року
    Метеорний потік 

    Вночі очікується в середньому до 60 метеорів на годину

    У ніч з 12 на 13 серпня можна буде побачити пік щорічного зорепаду Персеїди. Метеорний потік триває з початку місяця, поступово збільшуючи кількість метеорів на годину. Найбільше їх можна побачити в середині серпня.

    Про це повідомляє NASA.

    Метеорний дощ Персеїди часто вважають одним з найкращих за рік завдяки великій кількості метеорів та приємній погоді.

    Цієї ночі очікується в середньому до 60 метеорів на годину.

    У NASA радять дивитися на небо близько 02:00 ночі за місцевим часом і до світанку - саме тоді можна побачити найчастіший зорепад.

    Найкраще роздивлятися метеорний потік на відкритому просторі подалі від світла. 

    У NASA додають, що сфотографувати гарно метеорний дощ непросто, адже метеори пролітають швидко та несподівано, тож спостерігачу треба «набратися терпіння».

    Науковці радять взяти штатив, аби стабілізувати камеру. Якщо є можливість - використовувати для фото ширококутний об’єктив, аби охопити більшу частину неба.

    Також варто прибрати автофокус на камері та налаштовувати його вручну.

    Раніше повідомлялося, що еайбільший зорепад 2018 року можна буде спостерігати з 11 по 13 серпня.

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    Джерело: Громадське

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