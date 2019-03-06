Ціль авіаційних ударів Індії в Пакистані залишилася неушкодженою



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Саме по цьому об’єкту військово-повітряні сили Індії наносили удари на минулому тижні Фото: Reuters

Супутникові знімки не показують жодних ознак наслідків авіаційних ударів Індії

Знімки супутників із високою роздільною здатністю показали те, що релігійна школа терористичного угрупування Джайш-е-Мохаммад на північному-сході Пакистану і далі залишається неушкодженою.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Саме по цьому об’єкту військово-повітряні сили Індії наносили удари на минулому тижні.

Супутникові знімки від 4 березня показують, що шість будівель медресе залишилися цілими без жодних ознак руйнувань від авіаударів. При цьому, якщо порівнювати останні знімки об’єктів релігійної школи угруповання Джайш-е-Мохаммад із тими, які були зроблені в квітні 2018 року, то між ними не можна побачити жодної різниці.

До цього 26 лютого прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про знищення відповідних об’єктів біля села Джаба в пакистанській провінції Хайбер Пахтунхва.

Раніше повідомлялося, що ВМС Пакистану зірвали спробу підводного човна ВМС Індії увійти до пакистанських територіальних вод.