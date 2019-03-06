Ціль авіаційних ударів Індії в Пакистані залишилася неушкодженою
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Саме по цьому об’єкту військово-повітряні сили Індії наносили удари на минулому тижні
Супутникові знімки не показують жодних ознак наслідків авіаційних ударів Індії
Знімки супутників із високою роздільною здатністю показали те, що релігійна школа терористичного угрупування Джайш-е-Мохаммад на північному-сході Пакистану і далі залишається неушкодженою.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Саме по цьому об’єкту військово-повітряні сили Індії наносили удари на минулому тижні.
Супутникові знімки від 4 березня показують, що шість будівель медресе залишилися цілими без жодних ознак руйнувань від авіаударів. При цьому, якщо порівнювати останні знімки об’єктів релігійної школи угруповання Джайш-е-Мохаммад із тими, які були зроблені в квітні 2018 року, то між ними не можна побачити жодної різниці.
До цього 26 лютого прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про знищення відповідних об’єктів біля села Джаба в пакистанській провінції Хайбер Пахтунхва.
Раніше повідомлялося, що ВМС Пакистану зірвали спробу підводного човна ВМС Індії увійти до пакистанських територіальних вод.