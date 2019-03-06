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    Ціль авіаційних ударів Індії в Пакистані залишилася неушкодженою

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    <p>Саме по цьому об&rsquo;єкту військово-повітряні сили Індії наносили удари на минулому тижні</p> - Ціль авіаційних ударів Індії в Пакистані залишилася неушкодженою

    Саме по цьому об’єкту військово-повітряні сили Індії наносили удари на минулому тижні

    Фото: Reuters

    Супутникові знімки не показують жодних ознак наслідків авіаційних ударів Індії

    Знімки супутників із високою роздільною здатністю показали те, що релігійна школа терористичного угрупування Джайш-е-Мохаммад на північному-сході Пакистану і далі залишається неушкодженою.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Саме по цьому об’єкту військово-повітряні сили Індії наносили удари на минулому тижні.

    Супутникові знімки від 4 березня показують, що шість будівель медресе залишилися цілими без жодних ознак руйнувань від авіаударів. При цьому, якщо порівнювати останні знімки об’єктів релігійної школи угруповання Джайш-е-Мохаммад із тими, які були зроблені в квітні 2018 року, то між ними не можна побачити жодної різниці.

    До цього 26 лютого прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про знищення відповідних об’єктів біля села Джаба в пакистанській провінції Хайбер Пахтунхва.

    Раніше повідомлялося, що ВМС Пакистану зірвали спробу підводного човна ВМС Індії увійти до пакистанських територіальних вод. 

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