Ціна на газ Європі перевищила $300 за тисячу кубів: названо причину

Від початку року середня ціна газу в Європі склала $240 за тисячу кубометрів

У Європі до кінця тижня зберігається прохолодна дощова погода

Спотова ціна на газ у Європі перевищила рівень у $300 за тисячу кубометрів, додавши 6 травня майже 4%.

Причина в тому, що в Європі до кінця тижня (9 травня) зберігається прохолодна дощова погода. При цьому поставки СПГ до Європи помітно знижуються, відгукуючись на зростаючі ціни в Азії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна газу з поставкою 6 травня на хабі TTF у Нідерландах зросла до $307 за тисячу кубометрів, що є максимальним значенням з 13 січня (тоді європейська ціна злітала до $335 слідом за ажіотажним злетом котирувань в Азії).

З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF склала $240 за тисячу кубометрів.

Російський «Газпром» у бюджеті на 2021 рік заклав середню ціну експорту газу в далеке зарубіжжя в $170 за тисячу кубів.

Наприкінці квітня до українських підземних сховищ почали закачувати газ. Закачування газу почалося 30 квітня, коли було закачано 3,85 млн кубометрів газу, і продовжилося 1 травня. А першим закачування розпочало Більче-Волицько-Угерське ПСГ.

Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.

Нагадаємо, максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року – 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

Країна закінчила минулорічний опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. Станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу знаходилося понад 15,8 млрд куб. м. газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021–2030 роки. Як розповіли в пресслужбі «Укртрансгазу», загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру підземних сховищ газу в найближчі 10 років складатиме 13,69 млрд грн (без ПДВ).

Читайте також: