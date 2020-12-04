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    Економіка та фінанси

    Нововведення у рахунках за газ: українці зможуть платити наперед

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    Нововведення у рахунках за газ: українці зможуть платити наперед

    До уваги побутових споживачів ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут»!

    ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» надає клієнтам додаткову можливість спланувати свої витрати на природний газ на наступний місяць. У грудні рахунки клієнтів міститимуть інформацію про вартість природного газу, спожитого у листопаді, та обсяг очікуваного споживання у грудні.

    Зверніть увагу, оплата «очікуваного споживання» залишається на вибір клієнта. Ви самі маєте вирішити – зручно так оплачувати газ чи ні.

    Такий платіж дозволяє попередити появу заборгованості за природний газ. Сплативши за газ наперед, ви не хвилюватиметеся про це, скажімо, під час відпустки. Тим більше, Новорічні та Різдвяні свята вже на носі.

    Сума очікуваного споживання у поточному місяці визначається для кожного клієнта індивідуально і залежить від об’єму споживання газу у грудні минулого року з врахуванням динаміки використання ресурсу за останні 12 місяців.

    Якщо внесений платіж виявиться більшим від вартості газу, спожитого по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата.

    Традиційно, сплачувати за природній газ, в тому числі і так званий  «очікуваний об’єм» споживання можна не лише за допомогою платіжки, а й в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

     Читайте також: Чому в Україні росте ціна на газ? Євросоюз поставив діагноз (документ)
    Теги: газ
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