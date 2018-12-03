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    Ціна на нафту піднялася після саміту в Аргентині

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    Підвищення ціни на нафту могла викликати домовленість&nbsp;між президентом США і головою Китаю про перемир'я в торговельній війні між двома найбільшими економіками світу - Ціна на нафту піднялася після саміту в Аргентині
    Підвищення ціни на нафту могла викликати домовленість між президентом США і головою Китаю про перемир'я в торговельній війні між двома найбільшими економіками світу

    Котирування нафти марки Brent на торгах у Лондоні 3 грудня зросли майже на 5% у порівнянні з закриттям торгів минулої п'ятниці

    Станом на ранок за один барель Brent на біржі давали 62 долари 24 центи. Це майже на три долари вище, ніж минулої п'ятниці. Про це свідчать дані сервісу investing.com.

    Котирування нафти марки Brent на торгах у Лондоні в понеділок, 3 грудня, зросли майже на 5% у порівнянні з закриттям торгів минулої п'ятниці. 

    Так, станом на 8:37 за Києвом за один барель Brent на біржі давали 62 долари 24 центи, що майже на три долари вище, ніж минулої п'ятниці.

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    Таку реакцію ринку могла викликати домовленість між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном про перемир'я в торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

    Минулого тижня нафта Brent опустилася нижче за 58 доларів за барель, оновивши мінімуми з жовтня 2017 року.

    Як повдіомлялося, Україна збільшила видобуток нафти та газоконденсату.

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