Ціна на золото б’є рекорди шестирічної давнини



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Золото активно дорожчає від початку 2020-го року

Золото підскочило у ціні до найвищого рівня за останні шість років на тлі зростання напруги на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у столиці Іраку. Ціна піднялась на 2,3% і сягає 1588,13 долара за унцію - це максимум від квітня 2013 року.

У Сінгапурі торгували за ціною в 1575,36 долара за унцію, а ф'ючерси набрали аж 2,5% - 1590,9 долара. Крім того, вартість паладію підскочила на 1,2% до 2 073,90 доларів за унцію, що є рекордно високим показником, а срібло та платина також зросли у ціні.

Золото активно дорожчає від початку 2020-го. Цінові показники є найбільшими за майже десятиліття, що, крім геополітичних факторів, зумовлено слабшим доларом, нижчими реальними ставками та наслідками торговельної війни для стримування світового зростання.

Крім того, золото цінують ще й за його найкращий захист, що сприятиме подальшому зростанню вартості, пише агентство Bloomberg. На цьому тлі дорожчають акції золотовидобувних компаній.

Зазначимо, у серпні 2019 року грудневі ф'ючерси на золото досягли шестирічного максимуму на товарній біржі Нью-Йорка (COMEX). Тоді ціна за унцію дорогоцінних металів зросла на 1,17% і досягла $1503,30.

Джерело: ТСН