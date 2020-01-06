  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ціна на золото б’є рекорди шестирічної давнини

    • Розсилка
    Ціна на золото б’є рекорди шестирічної давнини

    Золото активно дорожчає від початку 2020-го року

    Золото підскочило у ціні до найвищого рівня за останні шість років на тлі зростання напруги на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у столиці Іраку. Ціна піднялась на 2,3% і сягає 1588,13 долара за унцію - це максимум від квітня 2013 року.

    У Сінгапурі торгували за ціною в 1575,36 долара за унцію, а ф'ючерси набрали аж 2,5% - 1590,9 долара. Крім того, вартість паладію підскочила на 1,2% до 2 073,90 доларів за унцію, що є рекордно високим показником, а срібло та платина також зросли у ціні.

    Золото активно дорожчає від початку 2020-го. Цінові показники є найбільшими за майже десятиліття, що, крім геополітичних факторів, зумовлено слабшим доларом, нижчими реальними ставками та наслідками торговельної війни для стримування світового зростання.

    Крім того, золото цінують ще й за його найкращий захист, що сприятиме подальшому зростанню вартості, пише агентство Bloomberg. На цьому тлі дорожчають акції золотовидобувних компаній.

    Зазначимо, у серпні 2019 року грудневі ф'ючерси на золото досягли шестирічного максимуму на товарній біржі Нью-Йорка (COMEX). Тоді ціна за унцію дорогоцінних металів зросла на 1,17% і досягла $1503,30.

    Джерело: ТСН

    економіка гроші фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ