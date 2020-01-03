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    У світі

    Милованов пояснив, чому в світі різко подорожчала нафта

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    Міністр економіки України Тимофій Милованов - Милованов пояснив, чому в світі різко подорожчала нафта
    Міністр економіки України Тимофій Милованов

    Політик пов’язав зростання цін на нафту з вбивством Сулеймані

    Міністр економіки України Тимофій Милованов вважає, що різке підвищення цін на нафту 3 січня пов’язане з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані. Про це він написав у Facebook.

    «Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азійські ринки цінних паперів зреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2-4%», – написав міністр.

    Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

    В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

    Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

    Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.

    нафта Ірак США економіка Іран ціни Тимофій Милованов
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