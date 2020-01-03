Милованов пояснив, чому в світі різко подорожчала нафта



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Міністр економіки України Тимофій Милованов

Політик пов’язав зростання цін на нафту з вбивством Сулеймані

Міністр економіки України Тимофій Милованов вважає, що різке підвищення цін на нафту 3 січня пов’язане з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані. Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азійські ринки цінних паперів зреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2-4%», – написав міністр.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.