SpaceX запустила ще 60 інтернет-супутників Starlink (відео)

Американська компанія SpaceX здійснила у вівторок черговий запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink. Трансляція відбувалась на сайті компанії.

Старт з майданчика Космічного центру ім. Джона Кеннеді, який розташований на острові Меррітт в безпосередній близькості від мису Канаверал (штат Флорида), відбувся о 15:01 за часом Східного узбережжя США (22:01 за київським часом).

Попередній запуск партії мікросупутників пройшов 29 квітня.

Перший ступінь ракети-носія раніше використовувалася при восьми запусках. Співробітники SpaceX мають намір в черговий раз повернути цей елемент Falcon 9 на Землю. Очікується, що через кілька хвилин після старту щабель в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You (Звичайно, я все ще люблю тебе) в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Реалізація проекту почалася в лютому 2018 року. Його мета - забезпечити доступ до високошвидкісного інтернету в будь-якій точці планети. Всього на першому етапі створення мережі планується запустити близько 12 тисяч супутників.

Уже зараз компанія запустила тестування інтернету серед звичайних користувачів. За обладнання для прийому і відправки сигналу потрібно заплатити 499 дол., щомісячна абонентська плата становить 99 дол.

Розробник обіцяє швидкість скачування від 50 до 150 Мб/с.