Ціни на нафту впали нижче $63
- Сьогодні, 09:18
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Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,32%
У середу, 6 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 62,66 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,32%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,41 долара за барель, втративши 0,36%.
Як повідомлялося, на початку тижня ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 63,45 долара за барель.