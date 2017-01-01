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    Ціни на нафту впали нижче $63

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,32%
    У середу, 6 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 62,66 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,32%. При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,41 долара за барель, втративши 0,36%. Як
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    Видобуток нафти
    Видобуток нафти

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,32%

    У середу, 6 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 62,66 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,32%.

    При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,41 долара за барель, втративши 0,36%.

    Як повідомлялося, на початку тижня ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 63,45 долара за барель.

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