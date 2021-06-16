  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Україна вперше за два роки отримає «заморський» бензин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Заморський&raquo; бензин очікують в порту &laquo;Південний&raquo; - Україна вперше за два роки отримає «заморський» бензин

    «Заморський» бензин очікують в порту «Південний»

    Фото з відкритих джерел

    Найближчим часом в Україні в порту «Південний» очікують на бензин з Греції та Румунії

    В червні 2021 року в Україну приїде бензин А-95 з Греції та Румунії. А точніше – припливе: пальне очікують в порту «Південний» (Одеська область). Останнього разу Україна отримувала 95-й бензин морем в 2019 році.

    Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

    Імпортує румунське та грецьке пальне мережа заправок ОККО. Прибуття першого танкера з 5,8 тисячами тоннбензину виробництва Hellenic (Греція) очікується 19-20 червня. Другий танкер з Румунії прибуде на день пізніше. На його борту 6 тисяч тонн бензину.

    Про подальші плани морських поставок бензинів в компанії поки що не повідомляють.

    Нагадаємо, що з понеділка, 15 червня, в Україні подорожчало пальне. Мережі ОККО та WOG підняли ціну на дизельне паливо на 1,08 гривні – до 28,99 грн/л. А-92 та А-95 звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 копійок, до 29,99 грн/л і 30,82 грн/л.

    Socar підвищив ціну бензинів на 23-90 копійок, дизельного пального – на 1,5 гривні.

    У мережі KLO всі види пального подорожчали на 70 копійок:

    • А-92 – до 29,99 грн/л;
    • А-95 – до 29,99 грн/л;
    • ДТ – до 28,59 грн/л.

    «БРСМ-Нафта» і Motto підняли ціну лише бензинів і тільки на 23-30 коп/л.

    Також відкоригували свої ціни в сторону збільшення AMIC, Shell, UPG, «УГД» і «Паралель».

    Детальну таблицю з новими цінами на пальне в Україні ви знайдете у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: бензин ціни пальне ОККО WOG
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна вперше за два роки отримає «заморський» бензин