Україна вперше за два роки отримає «заморський» бензин

Найближчим часом в Україні в порту «Південний» очікують на бензин з Греції та Румунії

В червні 2021 року в Україну приїде бензин А-95 з Греції та Румунії. А точніше – припливе: пальне очікують в порту «Південний» (Одеська область). Останнього разу Україна отримувала 95-й бензин морем в 2019 році.

Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

Імпортує румунське та грецьке пальне мережа заправок ОККО. Прибуття першого танкера з 5,8 тисячами тоннбензину виробництва Hellenic (Греція) очікується 19-20 червня. Другий танкер з Румунії прибуде на день пізніше. На його борту 6 тисяч тонн бензину.

Про подальші плани морських поставок бензинів в компанії поки що не повідомляють.

Нагадаємо, що з понеділка, 15 червня, в Україні подорожчало пальне. Мережі ОККО та WOG підняли ціну на дизельне паливо на 1,08 гривні – до 28,99 грн/л. А-92 та А-95 звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 копійок, до 29,99 грн/л і 30,82 грн/л.

Socar підвищив ціну бензинів на 23-90 копійок, дизельного пального – на 1,5 гривні.

У мережі KLO всі види пального подорожчали на 70 копійок:

А-92 – до 29,99 грн/л;

А-95 – до 29,99 грн/л;

ДТ – до 28,59 грн/л.

«БРСМ-Нафта» і Motto підняли ціну лише бензинів і тільки на 23-30 коп/л.

Також відкоригували свої ціни в сторону збільшення AMIC, Shell, UPG, «УГД» і «Паралель».

Детальну таблицю з новими цінами на пальне в Україні ви знайдете у матеріалі за цим посиланням.