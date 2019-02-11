Coca-Cola вперше за останні 10 років запускає напій із новим смаком



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У Сoca-Сola з'явиться напій зі смаком ванілі й апельсина

Новинка з'явиться в продажу 25 лютого в двох варіантах: з цукром і без

Компанія Coca-Cola вперше за десятиліття запускає виробництво нового напою, який матиме смак апельсина й ванілі.

Про це корпорація повідомила в прес-релізі на своєму сайті.

Відзначається, що новинка з'явиться в продажу 25 лютого в двох варіантах: з цукром і без.

У компанії також зазначили, що це перше за десять років поповнення лінійки смаків напою: в 1985 році з'явилася Coca-Cola зі смаком вишні, а в 2007 - зі смаком ванілі.

Під час підготовки до запуску нового продукту фокус-групі пропонували напої з різними смаками, зокрема малиновий, імбирний і лимонний, проте споживачі віддали перевагу варіанту зі смаком ванілі й апельсина.

Раніше повідомлялося, що компанія Coca-Cola почала продавати у Японії алкогольний напій, який вперше випустила за 125 років свого існування.

Також ЗМІ повідомляли, що Coca-Cola веде переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc. і розглядає можливість почати виробництво безалкогольних напоїв на основі канабісу.