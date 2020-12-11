Covax отримала мільярд доз вакцини від Covid-19

У проєкті вакцинації на сьогодні беруть участь 189 країн

Глобальна ініціатива Covax отримала майже 1 млрд доз вакцин від коронавірусу.

Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу в п'ятницю, 11 грудня, відео було опбліковано в Twitter ВООЗ.

Він підкреслив, що в цьому проєкті на сьогодні беруть участь 189 країн.

«У рамках Фонду Covax вже забезпечено майже 1 мільярд доз трьох кандидатів вакцини проти Covid-19 і на цей час в ньому беруть участь 189 країн», - заявив гендиректор.





Україна в рамках ініціативи Covax підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від Covid-19, які повинні надійти орієнтовно навесні 2021 року. 4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax.

За останніми даними, в Україні планують використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації проти коронавірусу. Вакцинацію проводитимуть стаціонарно й за допомогою мобільних груп, яких створять близько 400.

Наразі відомо, що вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я розповів, що насамперед вакцинуватимуть медичних та соціальних працівників, військовослужбовців, літніх людей. Загалом є дев'ять груп, яких першими убезпечать від коронавірусу.

Раніше він повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо.