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    Covax отримала мільярд доз вакцини від Covid-19

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    Covax отримала мільярд доз вакцини від Covid-19
    Фото: flickr.com

    У проєкті вакцинації на сьогодні беруть участь 189 країн

    Глобальна ініціатива Covax отримала майже 1 млрд доз вакцин від коронавірусу.

    Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу в п'ятницю, 11 грудня, відео було опбліковано в Twitter ВООЗ.

    Він підкреслив, що в цьому проєкті на сьогодні беруть участь 189 країн. 

    «У рамках Фонду Covax вже забезпечено майже 1 мільярд доз трьох кандидатів вакцини проти Covid-19 і на цей час в ньому беруть участь 189 країн», - заявив гендиректор.


    Україна в рамках ініціативи Covax підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від Covid-19, які повинні надійти орієнтовно навесні 2021 року. 4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax.

    За останніми даними, в Україні планують використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації проти коронавірусу. Вакцинацію проводитимуть стаціонарно й за допомогою мобільних груп, яких створять близько 400.

    Наразі відомо, що вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

    Виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я розповів, що насамперед вакцинуватимуть медичних та соціальних працівників, військовослужбовців, літніх людей. Загалом є дев'ять груп, яких першими убезпечать від коронавірусу. 

    Раніше він повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо.

    Теги: вакцинація ліки медичні препарати ВООЗ
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