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    ВООЗ назвав терміни поширення Covid-вакцини між країнами-учасницям механізму COVAX

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    COVAX підписав контракти на понад 2 млрд доз різних вакцин від коронавірусу, щоб отримати їх відразу після реєстрації. - ВООЗ назвав терміни поширення Covid-вакцини між країнами-учасницям механізму COVAX
    COVAX підписав контракти на понад 2 млрд доз різних вакцин від коронавірусу, щоб отримати їх відразу після реєстрації.

    COVAX планує поширення вакцин від коронавірусу у першому кварталі 2021 року

    Глобальний механізм COVAX планує поширення вакцин країнам-учасницям механізму у першому кварталі 2021 року. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

    Зазначається, що COVAX підписав контракти на понад 2 млрд доз різних вакцин від коронавірусу, щоб отримати їх відразу після реєстрації.

    Очікується, що перший транш вакцин всі країни-учасниці отримають у першій половині 2021 року. Постачання вакцин учасникам механізму планують завершити до кінця наступного року. Мова йде про вакцини для 20% населення.

    Додаткові дози вакцини для більш масштабного охоплення будуть доступні у 2022 році.

    Всі поставки залежать від декількох факторів, зокрема, дозволу регуляторів та готовності країн.

    Зазначимо, Україна також має отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Щеплення отримають 4 млн українців, оскільки для однієї вакцинації потрібно дві дози препарату.

    Нагадаємо, 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

    Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі.

    17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Теги: Україна щеплення вакцинація населення ВООЗ
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