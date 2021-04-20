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    У Міносвіти розповіли, чи будуть школярі навчатися влітку

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    Учні мають навчатися не менше, ніж 175 навчальних днів протягом року - У Міносвіти розповіли, чи будуть школярі навчатися влітку
    Учні мають навчатися не менше, ніж 175 навчальних днів протягом року
    Фото з відкритих джерел

    За законом, навчальний рік у школах триває до 30 червня

    Освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно. Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    Горбачов зазначив, що навчальний рік у школах триває до 30 червня – це за законом. Влада на місцях може самостійно ухвалювати рішення щодо навчального процесу.

    «Якщо школа або департамент освіти вирішить подовжити навчальний рік, то вони мають на це право. Учні мають навчатися не менше, ніж 175 навчальних днів протягом року», – наголосив він.

    Дослідження, яке нещодавно провів Центр демографічних наук Оксфордського університету серед учнів нідерландських шкіл, показало, що за 8 тижнів, протягом яких навчання було дистанційним, діти з високими успіхами недовчили п'яту частину матеріалу, а всі інші учні не засвоїли й половини з усього, що їм викладали.

    Тим часом згідно з опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи», чверть українців відповіли, що під час дистанційного навчання рівень успішності дітей знизився.

    Як повідомлялося, у березні погіршилася ситуація із захворваністю на коронавірус в регіонах країни. Міністерство освіти та науки рекомендувало відправити школярів 5–11 класів у «жовтих» та «помаранчевих» регіонах на «дистанційку». Так, в деяких регіонах до порад прислухалися і навіть відправили на онлайн-навчання початкову школу, в деяких перенесли чи подовжити весняні канікули.

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    Теги: діти місцева влада школа канікули навчання влада учні школярі коронавірус
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