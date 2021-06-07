Темпи зростають. За вихідні у виставковому центрі щепилися понад 5 тис. киян

До Центру вакцинації була окрема черга для запрошених та окрема для тих, хто також записаний на вакцинацію у «Дії»

Від початку масової вакцинації у Центрі вакциновано понад 8,5 тис. людей

Минулими вихідними, 5-6 червня, у Києві проти Covid-19 вакциновано 8262 людини, у тому числі 2631 працівник освітньої галузі. Зокрема, у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 5048 людей, у неділю вакцинували – 2510. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Усього від початку масової вакцинації у Центрі вакциновано понад 8,5 тис. людей. Тільки цими вихідними щеплення отримали 5 048 людей. Вакцинувати таку кількість людей вдалося завдяки збільшенню кількості вакцинальних бригад та розмежуванню потоків: окрема черга для запрошених та окрема для тих, хто також записаний на вакцинацію у «Дії», але запрошення поки не отримав. Проте щеплення могли отримати більше охочих. Велику кількість часу займали ті, хто прийшов на щеплення без заключеної декларації з сімейним лікарем», – зазначив Микола Поворозник та закликав підписувати декларацію з сімейним лікарем до того, як іти на щеплення.

«Кілька років поспіль ми розповідаємо та переконуємо містян про необхідність визначитися та підписати декларацію з сімейним лікарем. Проте фактично залишається чимало людей, які досі не мають декларації з лікарем. У випадку з вакцинацією це подовжує час на процедуру з 7 до 30 хвилин. Крім того, без декларації немає можливості зробити відмітку про щеплення проти Covid-19. Тому, аби вакцинуватися могли більше людей, підпишіть декларацію перед тим, як іти на щеплення», – підкреслив Поворозник.

Він також зазначив, що продовжують вакцинувати і працівників освітньої галузі.

«Із 2 червня у столиці розпочато вакцинацію працівників освітньої галузі вакциною Comirnati (Комірнаті) проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, наданою МОЗ. Для цього у кожному районі столиці на базі навчальних закладів створено 17 центрів вакцинації. Загалом у них вже щепили 13935 працівників столичної галузі освіти, у вихідні ж вакцинували 2631 працівника», – повідомив Поворозник.

Він наголосив, що Центр вакцинації проти Covid-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме й в наступні вихідні.

Нагадаємо, щеплення роблять вакциною CoronaVac особам, які зареєструвалися на щеплення у додатку «Дія».

У Центрі вакцинації працюють 24 вакцинальні бригади, до яких входять реєстратор, лікар та медсестра. Усі медики пройшли спеціальне навчання.

Зауважимо, у Центрі створені усі умови для безпечного процесу вакцинації, а для надання екстреної медичної допомоги, якщо така знадобиться, чергує бригада «швидкої».

Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.

У суботу, 5 червня, в центрі вакцинації від Covid-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували понад 2,5 тисячі осіб.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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