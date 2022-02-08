Cоvid-19 забрав життя ще 255 українців: статистика МОЗ

Cоvid-19 забрав життя ще 255 українців: статистика МОЗграфіка
На Одещині вчора виявили майже 4 тис. хворих на коронавірус
В Україні протягом минулої доби зафіксували 34 353 нових випадків коронавірусу. До лікарень потрапили 2168 людини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також протягом доби зафіксували 255 летальних випадків внаслідок ускладнень від Cоvid-19. Одужали за добу 15 193 людей.
Найбільше випадків учора виявили в Одеській області (3921) та Києві (2862).
Лабораторії зробили 131 881 тест на коронавірус: методом ПЛР – 68 778, методом ІФА – 5 358. Також зробили 57 745 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 18,6 мільйона ПЛР-тестувань.
Від початку пандемії в нас виявили 4,3 мільйона випадків Cоvid-19. З них 101 647 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона – одужали.
Напередодні МОЗ скоротив терміни лікування від коронавірусу та самоізоляції.
Також науковці порівняли смертність від «Омікрону» та «Дельти».
Крім того відомство прогнозує до 60 тис. ковід-хворих щодня у найближчі тижні.