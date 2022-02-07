Молдова бореться з фейковими Covid-документами: скільки підробок з України

У 2021 році Генеральний інспекторат прикордонної поліції Молдови відкрив 346 кримінальних справ за фактом фейкових Covid-документів

Найчастіше Молдова виявляє фальсифіковані тести на коронавірус

З початку пандемії Covid-19 у 2020 році прикордонники Молдови виявили 31 випадок підробних тестів на коронавірус, які були виготовлені в Україні. Про це «Главкому» повідомив директор прикордонного відомства Молдови Росіян Васілой.

«Загалом що на цей час Генеральним інспекторатом прикордонної поліції зареєстровано: 161 випадок виявлення фальшивих довідок про щеплення від Covid-19, 661 випадок виявлення (підробних, – ред.) тестів на Covid-19 з ознаками фальсифікації», – відмітив Васілой.

При цьому з 2020 року молдавські прикордонники виявили 31 підроблений документ про Covid-19, виготовлений на території України, з них 30 у 2020 році й один випадок у 2021 році.

«Органом карного розшуку Генерального інспекторату прикордонної поліції за фактом виявлення тестів на Covid-19 та довідок про щеплення від Covid-19 з ознаками фальсифікації під час прикордонного контролю…З них – у 2021 році – 346 кримінальних справ, в тому числі – 554 аналізи, видані медичними установами в Республіці Молдова – 462 аналізи; в Україні – 30 аналізів; в Румунії – 11 тестів; у Польщі – 40 тестів; у Російській Федерації – 10 тестів в Італії – один тест); у поточному році – дві кримінальні справи (з них три експертизи, з Республіки Молдова – дві експертизи; з України – одна експертиза)», – зазначив Васілой.

Крім того, за словами керівника прикордонного відомства сусідньої республіки, у 2021 році загалом було розпочато 43 кримінальні справи через виявлення ознак фальсифікованого сертифіката про щеплення.

Васілой додав, що за фактом встановлення підробних тестів та сертифікатів розпочато кримінальні справи за ст.361 Кримінального кодексу Республіки Молдова («Виготовлення, зберігання, продаж або використання офіційних документів, друкованої продукції, штампів чи фальшивих печаток»): щодо тестів з ознаками фальсифікації – 348 кримінальних справ.

До слова, киянин ледь не сів у тюрму за підробку Covid-документів.

Також, як повідомляв «Главком», на Волині працівниця «Укрпошти» виготовила близько 60 фальшивих медичних довідок з негативними ПЛР-тестами на Covid. За це суд їй дав три роки умовно.