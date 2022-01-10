Термін дії «зелених» ковід-сертифікатів буде скорочено на три місяці

Сертифікат, що підтверджує повний курс антиковідної вакцинації власника, діятиме дев'ять місяців, а не 12, як зараз

Україна орієнтується на практику країн ЄС, де нові правила почнуть діяти з 1 лютого

Термін дії «зелених» ковід-сертифікатів в Україні скоротять з 365 до 270 днів, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич в етері телеканалу «1+1».

Таким чином, сертифікат, що підтверджує повний курс антиковідної вакцинації власника, діятиме дев'ять місяців, а не 12, як зараз. Зміни до законодавства готуються і будуть прийняті орієнтовно цього тижня, уточнила Карчевич. Скорочуючи термін дії сертифікатів, Україна орієнтується на аналогічну практику країн ЄС.

«Ми готуємо таке саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців», – пояснила вона.

У 27 країнах-членах Європейського Союзу нові правила почнуть діяти з 1 лютого.

Також у МОЗ даои роз'яснення, як власникам фейкових covid-сертифікатів отримати щеплення від Covid-19.

Крім того, МОЗ «забракував» пластикові маски: вони не захищають.

Зазначимо, що українські сovid-сертифікати визнали ще шість країн.

Євросоюз офіційно визнав українські covid-сертифікати в мобільному застосунку «Дія» 19 серпня. Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення про визнання українських сертифікатів.

Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні, українцям радять перевіряти актуальний режим в’їзду і транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.

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