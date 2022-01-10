МОЗ «забракував» пластикові маски: вони не захищають

Пластикові маски-щитки використовують працівники ресторанів та під час запису телешоу з глядачами

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому пластикові прозорі маски не є засобом індивідуального захисту. Таку заяву зробила пресслужба МОЗ.

«Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають», – наголошують у відомстві.

МОЗ нагадує, що про пластикові прозорі «маски» не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.

«Фактично, люди, які використовують такі пластикові «маски», не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі «маски», – кажуть у міністерстві.

МОЗ закликає працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.

Зазначимо,що такі маски продаються в інтернет-магазинах та коштують від 16 грн.

Прозорі маски не є засобом захисту

Їх активно використовують від початку пандемії працівники кав'ярень і ресторанів. Також такі засоби тепер використовуються українськими телеканалами під час запису телешоу, в яких передбачена присутність глядачів.

До слова, Румунія вводить штраф за носіння звичайних тканинних масок.

У Франції із 3 січня, діти від 6 років мусять носити маски в громадських місцях через різке зростання випадків зараження Омікрон-штамом коронавірусу.

Також британських школярів після канікул зобов'язаали носити маски на уроках.

Раніше в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці. Наразі громадяни повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах. Уряд Італії вирішив посилити прикордонний контроль: випадкові антигенні або молекулярні тести будуть проводитися в аеропортах, портах, на вокзалах і наземних пунктах пропуску на тих, хто в'їжджає в Італію. У разі позитивного результату людині доведеться поїхати в ізоляцію на 10 днів.

Тим часом Московська церква в Україні відсвяткувала Різдво без масок



