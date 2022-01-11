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    Біль у коліні зник. Пенсіонер вакцинувався 11 разів проти Covid-19 і дуже задоволений

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    Індійський пенсіонер 11 разів вакцинувався проти коронавірусу - Біль у коліні зник. Пенсіонер вакцинувався 11 разів проти Covid-19 і дуже задоволений
    Індійський пенсіонер 11 разів вакцинувався проти коронавірусу
    фото: ВВС

    Незважаючи на вже 11 зроблених щеплень, індієць не збирається зупинятися на досягнутому

    65-річний житель Індії Брахмдео Мандал заявив, що зробив 11 щеплень від коронавірусу, повідомляє The New York Times.

    За словами чоловіка, він вважає, що це зробить його здоров'я міцнішим.

    Листоноша на пенсії розповів, що перший раз вакцинувався від Covid-19 у лютому 2021 року. Після щеплення чоловік розповів, що відчув себе набагато краще.

    «У мене зменшився біль у спині, зникла загальна слабкість, покращився апетит», – прокоментував він.

    Незважаючи на вже 11 зроблених щеплень, індієць не збирається зупинятися на досягнутому. Щоправда, заради заповітного уколу йому доводиться дурити лікарів, видаючи себе за інших людей.

    Минулого тижня Мандал хотів отримати 12 дозу, але йому відмовили.

    «Я шукаю нові пункти вакцинації та йду туди», – зізнався пенсіонер.

    Тим часом, місцеві чиновники розпочали розслідування, щоб з'ясувати, як чоловікові вдалося отримати стільки доз вакцини.

    Нагадаємо, в Україні у суботу, 8 січня, медики виявили 2810 хворих на коронавірус.

    На різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

    Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

    А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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    Теги: Індія щеплення вакцинація коронавірус
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    Біль у коліні зник. Пенсіонер вакцинувався 11 разів проти Covid-19 і дуже задоволений