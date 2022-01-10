Як легалізувати фейковий сovid-сертифікат: інструкція МОЗ
Сімейний лікар має анулювати фальшивий сертифікат, а після цього людина може зробити справжнє щеплення
Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі «1+1 Україна» оголосила амністію для тих, хто купив «ковідний сертифікат».
В Україні хочуть дозволити щеплення людям після того, як вони зізнаються, що отримали фальшиві довідки про вакцинацію. Чиновниця оприлюднила інструкцію, за якою можна виправити ситуацію з фальшивим документом.
«Йдете до сімейного лікаря, він анулює сертифікат, і можете вакцинуватися по-справжньому», – наголосила заступниця очільника МОЗ.
Зі свого боку сімейний лікар має інформувати Національну поліцію про факт придбання фальшивого сертифіката, а пацієнт повинен сприяти подальшому розслідуванню.
Раніше в Україні людину не могли вакцинувати, якщо її дані вже були у базі про щеплення. Навіть, якщо самого щеплення не було. При цьому вакциновані люди, потрапляючи до ковідних лікарень, часто зізнаються медикам про свої фальшиві сертифікати.
95-97 % пацієнтів ковідних лікарень – це люди без щеплення.
СБУ та поліція у 2021 році відкрили понад тисячу кримінальних справ щодо підробки сертифікатів вакцинації та тестів на ковід.
Напередодні нового року поліція Полтавської області запропонувала амністію власникам підроблених Covid-сертифікатів за умови співпраці зі слідством у розкритті злочину.
У грудні поліція викрила жителя Київщини, що продавав фейкові сovid-сертифікати.
Також Служба безпеки України викрила в Києві масштабну схему незаконного одержання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19.
2 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.
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