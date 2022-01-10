Як легалізувати фейковий сovid-сертифікат: інструкція МОЗ

СБУ та поліція регулярно викриває «агенції», які продають підроблені сертифікати про вакцинацію

Сімейний лікар має анулювати фальшивий сертифікат, а після цього людина може зробити справжнє щеплення

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі «1+1 Україна» оголосила амністію для тих, хто купив «ковідний сертифікат».

В Україні хочуть дозволити щеплення людям після того, як вони зізнаються, що отримали фальшиві довідки про вакцинацію. Чиновниця оприлюднила інструкцію, за якою можна виправити ситуацію з фальшивим документом.

«Йдете до сімейного лікаря, він анулює сертифікат, і можете вакцинуватися по-справжньому», – наголосила заступниця очільника МОЗ.

Зі свого боку сімейний лікар має інформувати Національну поліцію про факт придбання фальшивого сертифіката, а пацієнт повинен сприяти подальшому розслідуванню.

Раніше в Україні людину не могли вакцинувати, якщо її дані вже були у базі про щеплення. Навіть, якщо самого щеплення не було. При цьому вакциновані люди, потрапляючи до ковідних лікарень, часто зізнаються медикам про свої фальшиві сертифікати.