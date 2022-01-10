  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Як легалізувати фейковий сovid-сертифікат: інструкція МОЗ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    СБУ та поліція регулярно викриває &laquo;агенції&raquo;, які продають підроблені сертифікати про вакцинацію - Як легалізувати фейковий сovid-сертифікат: інструкція МОЗ
    СБУ та поліція регулярно викриває «агенції», які продають підроблені сертифікати про вакцинацію
    фото: МВС України

    Сімейний лікар має анулювати фальшивий сертифікат, а після цього людина може зробити справжнє щеплення

    Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі «1+1 Україна» оголосила амністію для тих, хто купив «ковідний сертифікат».

    В Україні хочуть дозволити щеплення людям після того, як вони зізнаються, що отримали фальшиві довідки про вакцинацію. Чиновниця оприлюднила інструкцію, за якою можна виправити ситуацію з фальшивим документом.

    «Йдете до сімейного лікаря, він анулює сертифікат, і можете вакцинуватися по-справжньому», – наголосила заступниця очільника МОЗ.

    Зі свого боку сімейний лікар має інформувати Національну поліцію про факт придбання фальшивого сертифіката, а пацієнт повинен сприяти подальшому розслідуванню.

    Раніше в Україні людину не могли вакцинувати, якщо її дані вже були у базі про щеплення. Навіть, якщо самого щеплення не було. При цьому вакциновані люди, потрапляючи до ковідних лікарень, часто зізнаються медикам про свої фальшиві сертифікати.

    95-97 % пацієнтів ковідних лікарень – це люди без щеплення.

    СБУ та поліція у 2021 році відкрили понад тисячу кримінальних справ щодо підробки сертифікатів вакцинації та тестів на ковід.

    Напередодні нового року поліція Полтавської області запропонувала амністію власникам підроблених Covid-сертифікатів за умови співпраці зі слідством у розкритті злочину.

    У грудні поліція викрила жителя Київщини, що продавав фейкові сovid-сертифікати.

    Також Служба безпеки України викрила в Києві масштабну схему незаконного одержання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19.

    2 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я шахрайство лікар документи поліція щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як легалізувати фейковий сovid-сертифікат: інструкція МОЗ