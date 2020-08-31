CША звинувачують Деркача у зв’язках з російськими шпигунами – ЗМІ



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Народний депутат Андрій Деркач втрачає групу підтримки у США

Нардеп Деркач «розійшовся» зі своєю лобістською командою у Вашингтоні

Американське видання міжнародного часопису Politico повідомляє про те, що лобісти у Вашингтоні припинили співпрацю з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, якого вважають агентом Кремля. Італійський часопис Il Domani d’Italia пише про заклик колишнього президента Польщі Леха Валенси допомогти боротьбі білоруського народу за свою свободу. А польське видання ділових кіл Bezprawnik зачіпає питання запровадження нульового ПДВ для польських компаній, які працюють в Україні.

А тепер більш докладно. Отже, американська версія видання Politico вміщує статтю «Лобісти позбуваються українського законодавця, пов’язаного з Росією». У підзаголовку додається, що розвідувальні кола Сполучених Штатів звинуватили українського парламентаря Андрія Деркача у зв’язках з російським шпигунським відомством. Часопис пише, що український політик Деркач, який, як зазначає американське джерело, був звинувачений у допомозі Кремлю втрутитися до виборів 2020 року у США, без зайвого розголосу «розійшовся» зі своєю лобістською командою у Вашингтоні.

Один з колишніх лобістів Деркача нині активно співпрацює з американськими правоохоронними органами. Видання нагадує, що у квітні цього року депутат українського парламенту Андрій Деркач і надалі використовував колишнього українського парламентаря Андрія Артеменка та ще одну особу на ім’я Набіль Бадер як своїх представників у Вашингтоні. Деркач також допоміг адвокатові президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у розслідуванні, як вказує часопис, непідтверджених звинувачень проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера.

Politico веде далі, повідомляючи, що чотирма місяцями по тому, як Деркач винайняв послуги своїх лобістів, офіс директора Національного бюро розвідки США оприлюднив заяву, у якій дії українського парламентаря визначалися, як такі, що були частиною зусиль російського уряду з метою завдати шкоди кандидатурі Байдена на президентських виборах у США. Тим часом Андрій Артеменко підтвердив виданню, що вже не надає лобістських послуг для Деркача.

«Ми припинили стосунки з паном Деркачем 31 липня 2020 року згідно з умовами нашої угоди», – зазначив Артеменко. Він також додав, що повністю співпрацює з правоохоронними органами США і не робитиме жодних подальших заяв на цю тему.

Американське видання зазначає насамкінець, що Андрій Деркач, у свою чергу, не надав жодної відповіді на прохання часопису про коментар з цього приводу.

Lobbyists drop Ukrainian lawmaker Andrii Derkach, tied to Russia https://t.co/EmRnbLiCSR via @politico — Amanda Rivkin (@amandarivkin) August 29, 2020



Італійський часопис Il Domani d’Italia друкує статтю «Лех Валенса: Я палко підтримую сміливу боротьбу, яку ведуть білоруси за свою свободу». Італійський щоденник пише, що Лех Валенса, колишній президент Польщі і співзасновник незалежного профспілкового руху «Солідарність», і надалі пильно стежить за подіями у світі, і нині висловлює своє бажання допомогти білорусам у боротьбі за їхню свободу. Видання наводить слова легендарного повстанця проти комуністичної тиранії у Польщі, який каже, що 40 років з часу народження руху «Солідарність», він і далі воліє не бути замкнутим у своїх спогадах, а натомість палко підтримує сміливі протести білоруського народу. Валенса каже, що цілковито солідаризується з білорусами і всією душею з ними у процесі боротьби.

Il Domani d’Italia пише, що Лех Валенса вважає, що всі громадяни вільної Європи мусять допомогти білоруському народові у цей буремний і надзвичайно важливий для них час. Колишній президент Польщі також висуває сподівання, що білоруси таки спроможуться запровадити у життя нові політичні структури свого суспільства так само, як і нові програми реформ, власне так, як це свого часу зробили у Польщі. У протилежному випадку, на думку Валенси, білоруси ризикують програти цю битву, або, у разі як вони її виграють, на що сподівається співзасновник «Солідарності», їхня перемога може бути зруйнована.

Водночас на думку Леха Валенси, сама Європа, ще перед тим, як заохочувати білорусів на боротьбу за свободу, мусить бути готовою надати їм різнобічну допомогу. Італійське видання додає, що Валенса у час свого перебування на посаді президента Польщі, намагався просувати процес залучення України і Білорусі до Європейського Союзу разом з прагненням Польщі стати членом ЄС. Насамкінець італійський щоденник наводить слова Леха Валенси, який каже, що без України і Білорусі не може бути Європи, навіть за умов, коли членство обох країн у ЄС на даний момент не постає реальним у близькому майбутньому.

Lech Walesa: “Appoggio con fervore la coraggiosa lotta che i bielorussi stanno conducendo per la loro libertà”. https://t.co/QBbDZQtDmA via @Il Domani d'Italia — Albert Frio (@Kolibris121Frio) August 30, 2020

Польське видання для підприємців Bezprawnik публікує статтю «Польські підприємці бігтимуть в Україну, тому що Україна досить спритно планує запровадити нульовий ПДВ для польських фірм». Видання пояснює, що український уряд виробив цікавий підхід до питання приваблення інвестицій з Польщі. Планується запровадити нульовий ПДВ для польських компаній, які працюватимуть в Україні.

Далі польське джерело пояснює, що особливий нульовий податок стосуватиметься лише тих польських компаній, які надавитимуть товари і послуги необхідні для виконання спеціальних інвестиційних проектів у західній частині України. Головно йдеться про ремонт і реконструкцію доріг на терені західної України. На додаток також ітиметься про контракти на постачання устаткування українським прикордонникам і побудову нових міжнародних пунктів перетину кордону.

Bezprawnik далі пише, що варто пам’ятати, що план українського керівництва щодо запровадження нульового ПДВ для польських підприємців не так собі просто впав з неба. Видання наголошує, що все це стало наслідком угоди 2016 року про надання Польщею позики Києву на суму 100 мільйонів євро. Польща, як на загал, укладає подібні угоди з цілою низкою країн. Зокрема останньо йшлося про Монголію, Анголу та Кенію.

Polscy przedsiębiorcy uciekną na Ukrainę, gdyż ta sprytnie planuje zerowy VAT dla polskich firmhttps://t.co/zlq8hcq3Ol — Barbara #Silni Razem#Trzaskowski‍ (@12_basia666) August 30, 2020

Таким чином Польща розраховує на прибуток з подальшої економічної співпраці з країнами, які отримують від Варшави різноманітні позики. А все це, у свою чергу, вивільняє фонди для фінансування інвестицій, які здійснюють польські компанії на доволі вигідних умовах. Польське видання додає, що у випадку нульового ПДВ для польських компаній, які діятимуть в Україні, йтиметься також і про звільнення польських підприємців від сплати мита на товари і послуги. А саме звільнення від сплати ПДВ та мита діятиме весь час, обумовлений контрактом польських компаній з українською стороною.

Раніше американська розвідка заявила, що Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.