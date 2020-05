Зеленський може поставити під загрозу українсько-американські відносини, – The Washington Post

Зазначається, що американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, коли б Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у США перед виборами у листопаді, все це вже відбувається

Американський щоденник The Washington Post містить статтю «Ні, скандалу Байден-Україна не буде». У редакційній статті зазначається, що американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, коли б Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах перед виборами у листопаді, все це вже відбувається.

З України надійшов аудіозапис, який мав усі ознаки кремлівської схеми, пише видання, з метою заплямувати кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байдена. Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, який свого часу вітав російську допомогу у боротьбі проти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року, вже оприлюднив все це у соціальній мережі Twitter, додавши, що цей запис нібито завдає удару Байденові. На це вашингтонський часопис відповідає, що насправді Байден взагалі не зазнає жодного удару від оприлюднення запису. Водночас лідери республіканців у Конгресі США вже доклали зусиль для розповсюдження міфу про «скандальні дії Байдена в Україні», йдеться у статті.

The Washington Post вказує, що записи надійшли від українського парламентаря Андрія Деркача, який, як наголошує американське видання, пов’язаний з російським шпигунським відомством. Деркач каже, що з цих записів випливає, що Байден чинив тиск 2015 року на тодішнього президента України Петра Порошенка, аби той надав допомогу українській газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена – Гантер. Але у дійсності, як підкреслює щоденник, ніде на тому щільно відредагованому записі не чути, що Байден обговорює справи, пов’язані з компанією Burisma або ж з його сином.

Американський часопис робить висновок, що аудіозапис, наданий Деркачем, не оприлюднює нічого нового і, напевно, у цьому записі немає нічого скандального щодо Байдена. Водночас, зі свого боку, нинішній президент України Володимир Зеленський заявив, що записана розмова «може бути сприйнята як державна зрада». Втім, увага Зеленського не концентрується на Байдені, а радше на його політичному опоненті Порошенку, пише видання. У цьому зв’язку The Washington Post наголошує, що використовуючи «плівки Деркача» у своїх внутрішньополітичних цілях, Зеленський має брати до уваги, що пристаючи до необґрунтованої однобічної кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довготривалі відносини між Україною та США.

Зазначимо, суд у Києві зобов’язав Офіс генпрокурора розпочати розслідування щодо ймовірних розмов Байдена та Порошенка. У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Петро Порошенко підтримав версію російської провокації, заявивши, що нині «п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Справжність аудіозаписів наразі офіційно не підтверджена.

«Американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, коли б Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах у час перед виборами у листопаді. Все це вже відбувається», - йдеться у статті.

“Americans need not wonder what would happen if Russia tried to spread disinformation and sow division in the United States leading up to the November presidential election. It appears to be doing so.” https://t.co/qEKZj07Fvd