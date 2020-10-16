  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Cтолична поліція викрила молодика у поширенні дитячої порнографії

    • Розсилка
    Cтолична поліція викрила молодика у поширенні дитячої порнографії
    Фото: Нацполіція

    Чоловік через інтернет за гроші збував дитячу порнографію

    Столичні правоохоронці викрили мешканця Дніпропетровщини у розповсюджуванні відеопродукції порнографічного характеру. Чоловік завантажував дитячу порнографію в мережу інтернет та збував її за грошову винагороду.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта – місті Павлоград Дніпропетровської області – поліцейські виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, які містили порнографічні матеріали. Усі вилучені докази направлені на комп’ютерно-технічну експертизу», – повідомила начальник слідчого відділення відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Іриня Сергеєва.

    У рамках відкритого кримінального провадження фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Cтолична поліція викрила молодика у поширенні дитячої порнографії
    Cтолична поліція викрила молодика у поширенні дитячої порнографії

    Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Національна поліція України Київ кримінал Дніпропетровщина порнографія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies