Cтолична поліція викрила молодика у поширенні дитячої порнографії
Чоловік через інтернет за гроші збував дитячу порнографію
Столичні правоохоронці викрили мешканця Дніпропетровщини у розповсюджуванні відеопродукції порнографічного характеру. Чоловік завантажував дитячу порнографію в мережу інтернет та збував її за грошову винагороду.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
«У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта – місті Павлоград Дніпропетровської області – поліцейські виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, які містили порнографічні матеріали. Усі вилучені докази направлені на комп’ютерно-технічну експертизу», – повідомила начальник слідчого відділення відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Іриня Сергеєва.
У рамках відкритого кримінального провадження фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.