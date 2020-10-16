Cтолична поліція викрила молодика у поширенні дитячої порнографії



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Фото: Нацполіція

Чоловік через інтернет за гроші збував дитячу порнографію

Столичні правоохоронці викрили мешканця Дніпропетровщини у розповсюджуванні відеопродукції порнографічного характеру. Чоловік завантажував дитячу порнографію в мережу інтернет та збував її за грошову винагороду.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта – місті Павлоград Дніпропетровської області – поліцейські виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, які містили порнографічні матеріали. Усі вилучені докази направлені на комп’ютерно-технічну експертизу», – повідомила начальник слідчого відділення відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Іриня Сергеєва.

У рамках відкритого кримінального провадження фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.