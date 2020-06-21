На Дніпропетровщині четверо людей розповсюджували дитячу порнографію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Дніпропетровщині четверо людей розповсюджували дитячу порнографію

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

У Кривому Розі двоє чоловіків та двоє жінок розповсюджували в мережі інтернет різну порнографічну продукцію, зокрема за участі дітей.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

«У правопорушеннях підозрюються два чоловіки та дві жінки, які з початку року з власної комп’ютерної техніки заливали в мережу Інтернет відео порнографічного характеру, у тому числі з елементами дитячої порнографії. Зловмисників викрили поліцейські департаменту та управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми», - йдеться у повідомленні.

За участі слідчого Покровського відділення поліції 18 та 19 червня поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютери, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, роутери та інші речові докази.

На комп’ютерах зловмисників зберігалися порнографічні файли. За результатами комп’ютерно-технічної експертизи буде підтверджено факт поширення забороненого відео.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Речові докази вилучені. Після експертизи всім причетним до збуту порнографії буде обрано запобіжний захід та вручено повідомлення про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.