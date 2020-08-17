Жителька Київщини продавала в інтернеті порнографічні матеріали (фото)



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Під час обшуку за місцем проживання жінки поліція вилучила гроші, банківські картки, комп'ютерну техніку Фото: Нацполіція

Жінка створила у месенджері порнографічний канал

Жителька міста Буча, що під Києвом, створила приватний канал в одному з месенджерів мережі інтернет, де на «замовлення» користувачів збувала та розповсюджувала контент порнографічного характеру. Ціна одного такого відео становила 1500 гривень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Після надходження оплати на картку жінка надсилала приватним повідомленням фото та відеозаписи порнографічного характеру користувачам каналу.

Упродовж трьох місяців оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно зі слідчим відділом Ірпінського відділу поліції та за процесуального керівництва місцевої прокуратури документували протиправну діяльність 32-річної зловмисниці.

За ухвалою суду правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання жінки, де вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, гроші та інші предмети злочинної діяльності, які використовувались для знімання фото та відео роликів порнографічного характеру.

Речові докази направлені на експертні дослідження.

Поліція встановлює осіб причетних до підтримання та функціонування забороненого «бізнесу».

Наразі жінці готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває.