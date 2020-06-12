Поліція підозрює трьох мешканців Київщини у розповсюджені дитячої порнографії
Правопорушниками виявилися жителі Фастова, Броварів та Білої Церкви
Слідче управління поліції Київщини разом зі співробітниками Департаменту кіберполіції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили трьох жителів Київської області, які розповсюджували в мережі інтернет відеозаписи порнографічного характеру із неповнолітніми.
Правопорушниками виявилися жителі Фастова, Броварів та Білої Церкви. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання чоловіків правоохоронці вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку, на якій виявили інформацію, що може відноситися до порнографічної.
Призначено судові комп’ютерно-технічні та мистецтвознавчі експертизи.
Після експертних висновків буде вирішуватися питання щодо оголошення підозри фігурантам.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Нагадаємо, столичною прокуратурою повідомлено про підозру 50-річному чоловіку у розбещенні двох 13-річних дівчат та виготовленні фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участі однієї з них.