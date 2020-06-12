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    Поліція підозрює трьох мешканців Київщини у розповсюджені дитячої порнографії

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    Правоохоронці вилучили відеозаписи, що можуть відноситися до порнографічних - Поліція підозрює трьох мешканців Київщини у розповсюджені дитячої порнографії
    Правоохоронці вилучили відеозаписи, що можуть відноситися до порнографічних
    Фото: Нацполіція

    Правопорушниками виявилися жителі Фастова, Броварів та Білої Церкви

    Слідче управління поліції Київщини разом зі співробітниками Департаменту кіберполіції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили трьох жителів Київської області, які розповсюджували в мережі інтернет відеозаписи порнографічного характеру із неповнолітніми.

    Правопорушниками виявилися жителі Фастова, Броварів та Білої Церкви. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання чоловіків правоохоронці вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку, на якій виявили інформацію, що може відноситися до порнографічної.

    Призначено судові комп’ютерно-технічні та мистецтвознавчі експертизи.

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    Поліція підозрює трьох мешканців Київщини у розповсюджені дитячої порнографії
    Поліція підозрює трьох мешканців Київщини у розповсюджені дитячої порнографії

    Після експертних висновків буде вирішуватися питання щодо оголошення підозри фігурантам.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

    Слідство триває.

    Нагадаємо, столичною прокуратурою повідомлено про підозру 50-річному чоловіку у розбещенні двох 13-річних дівчат та виготовленні фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участі однієї з них.

    Національна поліція України кримінал інтернет Київщина порнографія
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