Цукерберг запевнив, що Facebook готовий протистояти спробам втручання у вибори



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Цукерберг заявив, що соцмережа значно сильніше підготовлена до атак перед виборами

Засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соціальна мережа більш підготовлена до спроб втручання у вибори, ніж під час виборів президента США 2016 року.

Про це він написав своїй сторінці в Facebook.

Цукерберг заявив, що в 2016 році системи безпеки соцмережі були спрямовані проти традиційних видів кібератак, таких як фішинг, шкідливі програми і хакерська діяльність.

«Ми виявили ці загрози і повідомили уряд, а також усіх, хто постраждав. Чого ми не врахували, так це скоординованих дій з-за кордону за рахунок мережі підставних акаунтів, які поширюють розбрат і дезінформацію», - написав керівник Facebook.

Після чого підкреслив, що на сьогодні Facebook краще підготовлений до таких атак.

Він розповів, що для поліпшення безпеки під час виборів ними було проведено тісна співпраця з урядами Німеччини, США і Мексики. Був встановлений новий стандарт прозорості в рекламній аудиторії, завдяки якому рекламодавці несуть відповідальність за матеріали, які запускають.

Також він заявив, що компанія продовжує стикатися зі складними добре фінансованими супротивниками.

«Вони не здадуться, вони будуть розвиватися. Нам потрібно постійно поліпшуватися і залишатися на крок попереду. Це буде продовжуватися, великі інвестиції в безпеку з нашого боку, а також тісна співпраця з урядами, технічної галуззю та експертами з безпеки, оскільки жодна установа не може вирішити це самостійно», - додав Цукерберг.