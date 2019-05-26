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    ЦВК Болгарії зобов’язала партію видалити ролик із Зеленським

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    <span>Стоп-кадр із серіалу &laquo;Слуга народу&raquo;, на якому актор Володимир Зеленський у ролі президента Василя Голобородька розстрілює парламент</span> - ЦВК Болгарії зобов’язала партію видалити ролик із Зеленським
    Стоп-кадр із серіалу «Слуга народу», на якому актор Володимир Зеленський у ролі президента Василя Голобородька розстрілює парламент

    Ппродюсери серіалу «Слуга народу» і команда Зеленського не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права

    Центральна виборча комісія Болгарії заявила, що проросійська партія «Відродження» («Вазраждане») порушила Виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборчий ролик зі сценами насильства.

    Йдеться про відео з кадрами із серіалу «Слуга народу» за участю актора, а нині президента України Володимира Зеленського, де він «розстрілює» членів парламенту з автоматичної зброї.

    У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати.

    Відео було опубліковане 22 травня на сторінці партії «Відродження» у Facebook. На ньому персонаж Зеленського з серіалу «Слуга народу» стріляє в депутатів, а пізніше з’являється підпис «Відродження. Тільки ми можемо».

    Раніше Асоціація європейських журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

    У Зеленського заявили, що продюсери серіалу «Слуга народу» і команда президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

    Болгарська партія «Відродження» була заснована в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО та переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше ніж 1% голосів виборців.

    З 23 до 26 травня в країнах ЄС проходять вибори до Європарламенту.

    ЦВК партії Facebook
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