Для економіки України позачергові вибори в Раду обійдуться в $300-400 млн – член ради НБУ



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У зв’язку з достроковими виборами прийдеться позичати гроші під набагато більші відсотки, вважає перший заступник глави ради НБУ

Розпуск Верховної Ради і позачергові вибори обійдуться платникам податків в $300-400 мільйонів. Таку думку висловив перший заступник глави ради Національного банку України Тимофій Мілованов.

«З приводу розпуску парламенту - так, розпуск обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів. Чому? Тому що тепер позичати доведеться під інші відсотки», - написав він в коментарі під своїм постом у Facebook.

Мілованов пояснив, що коли настане криза, а у світі є передчуття глобальної економічної кризи, вартість грошей для України зросте в рази.

«Зараз ми беремо під 8-10% в доларах, а будемо під 30%. Тому макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд і програма МВФ нам критично важливі», - вважає Мілованов.

Нагадаємо, офіційний представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс заявив, що МВФ очікує парламентських виборів і формування нового уряду в Україні для обговорення подальшої співпраці. Наразі ж його місія проводить конструктивні дискусії в Києві про останні події та економічну політику.