ЦВК назвала число українців, які не прийшли голосувати
14 млн 718 тисяч 556 проголосували на виборах в Раду
На позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.
Центрвиборчком зазначає, що загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи.
При цьому число українців, які отримали виборчі бюлетені на парламентських виборах, становить 14 млн 718 тисяч 556.
Отже, не прийшли проголосувати на парламентських виборах 14 млн 770 тисяч 894 виборці.
Зазначимо, що у другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати. При цьому кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 646 тис. 458 осіб.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
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Слуга народу41.52%
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ОПЗЖ12.02%
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Європейська солідарність8.80%
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Батьківщина8.72%
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Голос6.37%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.68%
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Сила і честь3.54%
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Опозиційний блок3.20%
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Свобода2.45%
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Українська стратегія Гройсмана2.24%
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Партія Шарія2.05%
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Громадянська позиція1.10%
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Партія зелених України0.75%
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Самопоміч0.73%
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Аграрна партія України0.55%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.45%
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Сила людей0.22%
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Сила права0.14%
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Патріот0.12%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.06%
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Незалежність0.05%