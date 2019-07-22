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    Новини

    ЦВК назвала число українців, які не прийшли голосувати

    • Розсилка
    ЦВК назвала число українців, які не прийшли голосувати

    14 млн 718 тисяч 556 проголосували на виборах в Раду

    На позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців.

    Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

    Центрвиборчком зазначає, що загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи.

    При цьому число українців, які отримали виборчі бюлетені на парламентських виборах, становить 14 млн 718 тисяч 556.

    Отже, не прийшли проголосувати на парламентських виборах 14 млн 770 тисяч 894 виборці.

    Зазначимо, що у другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати. При цьому кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 646 тис. 458 осіб.

    Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      41.52%
    • ОПЗЖ
      12.02%
    • Європейська солідарність
      8.80%
    • Батьківщина
      8.72%
    • Голос
      6.37%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.68%
    • Сила і честь
      3.54%
    • Опозиційний блок
      3.20%
    • Свобода
      2.45%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.24%
    • Партія Шарія
      2.05%
    • Громадянська позиція
      1.10%
    • Партія зелених України
      0.75%
    • Самопоміч
      0.73%
    • Аграрна партія України
      0.55%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.45%
    • Сила людей
      0.22%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.12%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.06%
    • Незалежність
      0.05%
     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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