ЦВК назвала дату довиборів у Раду на Херсонщині і Черкащині

Виборчий процес в округах почнеться за 60 днів до дня виборів, тобто 1 вересня 2021 року

У Черкаській і Херсонській областях на 31 жовтня призначили проміжні вибори народних депутатів на 184 і 197 округах. Про це сьогодні повідомила пресслужба ЦВК.

Раніше мажоритарники з цих округів достроково припинили повноваження. Олександр Скічко від «Слуги народу» став головою Черкаської ОДА, а самовисуванець Ігор Колихаєв очолив міськраду Херсона.

При цьому виборчий процес в округах почнеться за 60 днів до дня виборів, тобто 1 вересня 2021 року – раніше починати агітацію не можна.

Нагадаємо, що сьогодні ЦВК оголосила Аксьонова переможцем на довиборах у Раду. Аксьонов отримав 19 949 голосів виборців. На другому місці опинився Валентин Рибін від проросійської Партія Шарія – 3 963 голосів. Третє місце зайняла кандидатка від Європейської солідарності Юлія Кузьменко – 2 039 голосів.

Глава ЦВК Олег Діденко уточнив, що стосується інформації про російське громадянство Аксьонова, то закон України встановлює чіткі підстави для відмови в реєстрації, а наявність іншого громадянства поряд з громадянством України не є підставою.

У 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР». Будучи головою Новодонецького, він не перешкоджав роботі «намету для збору підписів» на підтримку відділення Донецької області від України. У 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка. Він судитиметься через перерахунок голосів.

Центральна виборча комісія повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.