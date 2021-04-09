ЦВК оголосила Аксьонова переможцем на довиборах у Раду

На довиборах у Раду на Донеччині переміг Андрій Аксьонов

У 2014 році Аксьонов, будучи главою селища Новодонецьке, організував там так званий «референдум ДНР»

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата в окрузі № 50 (Донецька область), перемогу здобув Добропільський міський голова Андрій Аксьонов. Про це повідомляє «Опора».

Аксьонов отримав 19 949 голосів виборців. На другому місці опинився Валентин Рибін від проросійської Партія Шарія – 3 963 голосів.

Третє місце зайняла кандидатка від Європейської солідарності Юлія Кузьменко – 2 039 голосів.

Глава ЦВК Олег Діденко в коментарі Опора уточнив, що стосується інформації про російське громадянство Аксьонова, то закон України встановлює чіткі підстави для відмови в реєстрації, а наявність іншого громадянства поряд з громадянством України не є підставою.

Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

У 2010 році він став головою селищної ради Новодонецького від Партії регіонів. Уже у 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР». Будучи головою Новодонецького, він не перешкоджав роботі «намету для збору підписів» на підтримку відділення Донецької області від України.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля: цього разу він балотувався як самовисуванець.

У 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Центральна виборча комісія та Верховна Рада України мають відреагувати на інформацію про можливе російське громадянство новообраного депутата Андрія Аксьонова та його можливу причетність до псевдореферендуму на окупованій території Донецької області, якщо така інформація підтвердиться.